Türk rap müziğinin dikkat çekici isimlerinden En Derin, dünya çapında ün kazanmış Amerikalı rapçi ve Guinness Rekorlar Kitabı'na 'en hızlı rapçi' unvanıyla girmiş Twista ile güçlerini birleştirdi. İkili, tüm dijital platformlarda yayınlanan yeni şarkıları 'Aman Tanrım' ile sektörde büyük bir heyecan yarattı.

'Aman Tanrım', yalnızca bir müzik projesi olmanın ötesinde, uzun zamandır tek bir figürün hâkimiyetinde olduğu düşünülen Türk rap sektörüne bir karşı duruş niteliği taşıyor. En Derin, şarkıda mevcut düzeni eleştirerek kalıplaşmış güç dengelerini sorguluyor ve oyunun kurallarını yeniden yazmaya talip olduğunu açıkça ilan ediyor.

Şarkıdaki "Geldi bana laf edecek meyveli topkek / Çakacam bir dümbelek, gör elimi öpecek" sözleri, rap çevrelerinde yankı uyandırdı. Bu ifade, sektördeki otorite iddialarına gönderme yapmasıyla kısa sürede sosyal medya ve müzik platformlarının gündemine oturdu.

Şarkı yayınlandığı andan itibaren, sözlerinde geçen 'Meyveli Topkek' ifadesi viral bir etki yarattı. Ünlü bir kek markasıyla herhangi bir iş birliği bulunmamasına rağmen, ürün sosyal mecralarda yoğun şekilde paylaşıldı. Uzmanlar, şarkının popülerliği sayesinde gözle görülür bir satış artışı yaşanabileceğini öngörüyor.

Şarkıda Twista'nın yüksek tempolu flow'u ile En Derin'in agresif, net ve güçlü anlatımı dikkat çekiyor. Twista'nın şarkıda yer alan "I could work a giant down to a medium height with a meteor strike!" satırı ise projeye global ölçekte bir enerji kazandırarak iki kültürün rap anlayışını aynı potada buluşturuyor.

Bu iş birliği, Türkiye rap sahnesi adına uluslararası mecrada son dönemin en güçlü atılımlarından biri olarak değerlendiriliyor.

En Derin'in diskografisindeki yükseliş hız kesmezken, sanatçıdan gelen bir sonraki hamle şimdiden büyük heyecan yaratıyor.

Edinilen bilgilere göre En Derin, Kanadalı dünya yıldızı Drake ve uluslararası sanatçı Matt U Johnson ile birlikte 'No Disguise' adlı yeni bir şarkı üzerinde çalışıyor.

Bu proje tamamlandığında, Türkiye rap sahnesi ilk kez global müzik endüstrisinin en üst ligine doğrudan bağlanmış olacak.



ENO X KARDO'DAN YÜKSEK TANSİYONLU HİT

Alman trap sahnesinin iki güçlü ismi Eno ve Kardo, uzun süredir merakla beklenen ortak projelerini dinleyiciyle buluşturdu. Adrenalin seviyesi yüksek, agresif flow'larla örülü yeni şarkıları 'Fuxwave', yayınlandığı andan itibaren dijital dünyada büyük yankı uyandırdı. Parça; enerjisi, sert sound tasarımı ve ikilinin sahnedeki kimyasıyla yılın en yüksek tansiyonlu rap işbirliklerinden biri olmaya aday gösteriliyor.

Şarkının müzikal altyapısı, sahnenin genç prodüksiyon yıldızlarından ThisisYT tarafından hazırlandı. Beat ve mix sürecini üstlenen ThisisYT, modern Alman trap dokusunu karanlık, vurucu ve sınırları zorlayan bir tınıyla yeniden şekillendirirken, parçanın mastering aşaması uluslararası ölçekte saygın bir isim olan Sascha 'Bussy' Bühren tarafından tamamlandı. Böylece "Fuxwave'; hem teknik hem de duyusal açıdan kusursuz bir ses dünyasına kavuştu.

Sadece müzikal açıdan değil, görsel tarafıyla da dikkat çeken çalışma; film kalitesindeki klibiyle adeta kısa metraj bir enerji manifestosu sunuyor. Video üretim sürecinin başında Eno yer alırken, yönetmenlik, görüntü yönetimi ve kurgusu Leonard Ludwig imzası taşıyor.