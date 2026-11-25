Bilet almak için bir de abonelik parası istemek, ticari zekâ değil, seyircinin cebine çökmenin yeni yöntemidir! Spotify'a abone olduğunuzda milyonlarca şarkıya erişebiliyorsunuz. Peki aynı abonelik modeli konser sektörüne taşındığında istediğiniz sanatçıyı mı izleyeceksiniz, yoksa organizatörün biletini satamadığı sanatçıyı mı?

Çok talep gören konserlerde abonelere öncelik verilirse, normal seyirci ikinci sınıf müşteri konumuna mı düşecek?

Henüz sistemin fiyatı ve kapsamı açıklanmadı. Ancak Türkiye'deki biletleme şirketlerinin de bu modele yönelmesi şaşırtıcı olmaz.

Astronomik konser fiyatları, hizmet bedelleri, VIP paketleri derken şimdi de abonelik parası! Seyirciden para koparmak için her gün yeni bir yöntem geliştirmekten vazgeçin.

DÜPEDÜZ FIRSATÇILIK BU!

Satamadığınız biletin sorumlusu seyirci değil, sizin yanlış fiyatlandırma ve pazarlama politikanızdır. Kendi ticari başarısızlığınızı seyirciye ayrıcalık olarak pazarlamayın! Bir konser bileti almak için önce bilet alma hakkını satın alacaksak, bunun adı yenilik değil, düpedüz fırsatçılıktır!

Seyirci sizin bankamatiğiniz değil! Bırakın insanlar sevdikleri sanatçıyı izlesin. Müziğe ulaşmanın önüne yeni ödeme duvarları örüp her adımda insanların cebine elinizi uzatmayın!



ŞARKICI YOK YÖNETMEN YOK KAMERA YOK KLİP HAZIR!

Yapay zekâ müzik sektöründe şarkı üretmekle yetinmedi, şimdi de klip çekmeye başladı. Yapay zekâyla müzik üreten bir uygulama, video üretimine de girerek müzik sektörünün bir başka gelir kapısını kapatması tartışmaya yol açtı.

Zaten son dönemde televizyonlarda bile yapay zekâyla hazırlanan reklam filmleri izliyoruz. Markalar, prodüksiyon maliyetlerini düşürmek için yapay zekâya yöneliyor. Oyuncu, yönetmen, kameraman, ışıkçı, makyöz... Yıllarca bu işlere emek veren insanların yerini birkaç satırlık komutla doldurmaya çalışıyorlar.

Dünyaca ünlü kola markası bile yeni reklamlarında yapay zekâ kullandı. Şirketin pazarlama yöneticisi, bu teknoloji sayesinde üretim süresinin ve maliyetlerin azaldığını açıkladı.

Şimdi aynı tehlike müzik kliplerini de bekliyor. Yapay zekâ şarkıyı yazıyor, besteliyor, söylüyor, ardından klibini hazırlıyor. Peki bu sektörlerden geçimini sağlayan binlerce insan ne olacak? Bir markanın reklam bütçesinden tasarruf etmesi uğruna insanların mesleklerini kaybetmesini teknolojik gelişme olarak mı alkışlayacağız?

TİCARİ KÖRLÜK BU!

Ben teknolojiye değil, teknolojinin insan emeğini değersizleştirmek için kullanılmasına karşıyım.

Markalar reklamlarında insanlara duyguları, mutluluğu ve hayalleri pazarlıyor. Ama iş o duyguları yaratacak insanların emeğine para ödemeye gelince yapay zekâya sığınıyorlar. Bundan daha büyük bir samimiyetsizlik olabilir mi?

Üstelik bugün maliyetleri düşürmek adına işinden ettiğiniz insanlar, yarın ürünlerinizi satın almasını beklediğiniz tüketiciler. İnsan emeğini yok ederek insanlara ürün satmaya çalışmak, teknolojik ilerleme değil, ticari körlüktür.