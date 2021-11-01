Herkese merhaba. 'Bugün farklı ne pişirsem?' diye düşünenlere gizli kalmış, Anadolu'nun nefis üç lezzetini öneriyorum.



GİLLOR



MALZEMELER

3 su bardağı köftelik bulgur

2 bardak su

1 yumurta

2 su bardağı un

Tuz

Yoğurt

Sarımsak (isteğe göre)

5 adet büyük boy soğan

1 su bardağı yeşil mercimek

Salça

200 gram kıyma



YAPILIŞI: Bulgura 2 su bardağı kaynar suyu ve biraz tuzu ekleyip çok kısık ateşte pişirin. Piştikten sonra sıcakken tepsiye döküp 2 su bardağı un ekleyin, 1 yumurta kırıp yoğurun. Resimdeki gibi köfte şekli verip kaynar suda mantı gibi haşlayın. Kaynama suyuna da tuz ekleyin. Sosu için soğanları küp küp doğrayıp kızartın. Yeşil mercimekleri de haşlayın. Kıymayı kavurup içine salça soğan ve mercimeğini ekleyin. Gilloru servis tabağına alın, üzerine sarımsaklı yoğurt dökün, en üstüne de sosunu döküp servis yapın.



KEREBİÇ



MALZEMELER

1 yumurta

125 gr. tereyağı

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 paket vanilya

1 Türk kahvesi fincanı pudra şekeri

2 su bardağı un

2 yemek kaşığı irmik

İÇ MALZEME:

1 su bardağı iri kırılmış ceviz

3 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

Pudra şekeri

YAPILIŞI: Hamur için tüm malzemeleri yoğurma kabına alıp 5 dakika yoğuruyoruz. 15 dakika dinlendiriyoruz. İç olan ceviz, şeker ve tarçını karıştırıyoruz. Hamurdan ceviz gibi parçalar koparıyoruz. Kopardığımız parçayı içli köfte yapar gibi oyup, iç kısmını ceviz ile doldurup kapatıyoruz. Yuvarlayıp kerebiç kalıbına bastırıyoruz. Hazırladığımız kerebiçleri fırın tepsisine dizip 175 derece fırında hafiften kızarana kadar pişiriyoruz. Fırından çıkınca soğutup üzerine pudra şekeri serpiyoruz.



DIMBIL ÇORBASI



MALZEMELER

1 kase buğday unu

1 tatlı kaşığı tuz

2 tatlı kaşığı sıvı yağ

1 adet soğan

2 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı nane

1 su bardağı haşlanmış kuru fasulye

YAPILIŞI: Bir kapta yarım su bardağı su, un ve tuzu katı bir hamur olacak şekilde iyice yoğurun. Hamur orta incelikte açılır, küçük küçük kopartılıp unlu tepsiye atılır. Tencereye 6 su bardağı su ve tuz atılarak kaynatılır, su kaynayınca içine hamurlar atılır ve pişirilir. Ayrı bir tencerede soğanlar kavurulur. Soğanları kavurduktan sonra içine haşlanmış fasulye ilave edilir ve üzerine kırmızı toz biber, nane katılıp biraz daha kavurmaya devam edilir. Daha sonra çorbaya eklenip ocaktan alınır. Sıcak olarak servis edebilirsiniz.