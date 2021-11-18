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İDİL ÇİMRİN
18 Kasım 2021, Perşembe İDİLİKANIN MUTFAĞI İDİL ÇİMRİN

Pratik akşam yemeği

Akşam için ne pişirsem diye düşünmeye başlayanlar için lezzet küpü nefis bir akşam yemeği menüsü hazırladım.

ARPACIK SOĞANLI BİFTEK

MALZEMELER
8 dilim biftek
Sıvı yağ
2 yemek kaşığı salça
3 adet orta boy domates
10-15 adet arpacık soğan
3-4 diş sarımsak
1 su bardağı sıcak su
Kekik
Karabiber
Pul biber
Tuz

YAPILIŞI: Tavaya az sıvı yağ koyarak kızdırıyoruz. Biftekleri arkalı önlü çok az yağda çeviriyoruz. Biftekleri üzerine yeteri kadar su koyarak düdüklüye düzgün bir şekilde diziyoruz. Üzerine rendelenmiş domates, salça ve su karışımını iyice karıştırdıktan sonra döküp yayıyoruz. İsteğe bağlı olarak arpacık soğan ve ikiye kesilmiş sarımsakları ilave ediyoruz. Son olarak baharatları da en üste serpiyoruz. Düdüklü tencerenin kapağını kapatıyoruz ve kaynama sesini duyduktan sonra kısık ateşe alıyoruz. 20- 25 dakika pişiriyoruz.

MANDALİNALI SÜTLÜ TATLI

MALZEMELER
2 su bardağı süt
2 su bardağı mandalina suyu
1 su bardağı toz şeker
1 paket vanilya
5 yemek kaşığı mısır nişastası
YAPILIŞI: Süt ve şekeri bir tencereye alıp ara ara karıştırıyoruz. Isınmaya başlayınca içerisinden birkaç kaşık alıp, bir kasede nişastayı iyice açıyoruz. Daha sonra mandalina suyunu ve nişastayı yavaşça ilave ediyoruz. Ateşi hafif kısarak kıvam alıncaya kadar pişiriyoruz ve hemen vanilyayı ekliyoruz. Servis kaselerine paylaştırıyoruz.

ACILI PİLAV

MALZEMELER
2 su bardağı pirinç
1 orta boy kuru soğan
3 su bardağı tavuk suyu
2 yemek kaşığı tereyağı
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Karabiber
Pul biber
İsot
Tuz
YAPILIŞI: Yemeklik doğranmış soğanı, tereyağı ve sıvı yağ karışımında kısık ateşte yumuşayana kadar kavuruyoruz. Yıkanmış pirinçleri soğanlara ilave ederek 5 dakika kadar kavuruyoruz. Baharatları istediğimiz miktarda ekliyoruz. Kavrulan malzemelere önceden hazırlanmış ve kaynar haldeki tavuk suyundan üç su bardağı ilave ediyoruz. Tuzu da ilave ediyoruz, ocağın altını kısıp suyunu çekene kadar pişiriyoruz.

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