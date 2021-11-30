İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, maliyeti düşük bir akşam yemeği sofrası hazırlıyoruz. Geçenlerde canım ciğer tava çekti; şöyle soslu yaprak ciğer olsa da yesek diye geçirdim içimden. Yanına da bir nefis çorba.. Tatlısız olmaz tabii... Taktım önlüğümü, girdim mutfağa.



SEBZELİ YAPRAK CİĞER







MALZEMELER

400 gr. yaprak kesilmiş ciğer

1 adet kuru soğan

1 adet yeşil biber

1 adet kırmızı kapya biber

1 avuç mantar

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

1 yemek kaşığı soya sosu

1 tatlı kaşığı kekik

1/4 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI: Soğanları piyazlık olacak şekilde doğruyoruz. Ayçiçek yağına ilk olarak soğanları ardından biberleri ilave edip soteliyoruz. İçine soya sosu ve baharatları ekliyoruz. Soteyi bir tabağa alıyoruz. Yaprak ciğerleri aynı tavada arkalı önlü pişiriyoruz. Sebzeler ile birleştirip servis ediyoruz.



TAHİNLİ ŞEKERPARE



MALZEMELER

2 adet yumurta

1 büyük çay bardağı irmik

200 gr. margarin

1+1/3 su bardağı pudra şekeri

1 su bardağı tahin

1.5 paket kabartma tozu

4 su bardağı un



ŞERBET İÇİN:

4 su bardağı su

4 su bardağı şeker

1 dilim limon

YAPILIŞI: Öncelikle şerbetimizi hazırlıyoruz; şeker ve suyu tencerede kaynatıyoruz. Kaynadıktan 10 dakika sonra limon ekliyoruz ve 5 dakika daha ocakta tutup soğutuyoruz. Hamur için; yumurta, margarin, pudra şekeri, tahin, irmik ve kabartma tozunu karıştırıp, azar azar un ilavesiyle hamur hazırlıyoruz. Yuvarlayıp tepsiye diziyoruz ve önceden ısıtılmış fırında, 175 derecede pişiriyoruz. Şerbetle buluşturduktan sonra tahin ilave ediyoruz.



PATATES ÇORBASI



MALZEMELER

3 adet patates

1 adet soğan

3 diş sarımsak

1 paket çiğ krema

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı tereyağı

1 adet et bulyon

1 litre su

YAPILIŞI: Soğan ve sarımsağı zeytinyağı ile kavuruyoruz. Bir yemek kaşığı tereyağı ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. Küp küp doğradığımız patatesleri ilave edip karıştırmaya devam ediyoruz. Üzerine su ve et bulyonu ekliyoruz. Çorbayı kaynatıyoruz. En son çiğ kremayı da ilave edip servis ediyoruz.