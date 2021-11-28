Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, pazar akşamı tüm ailenin bir araya geleceği nefis bir menü hazırladım.







SOĞANLI PİLAV

MALZEMELER

2.5 çay bardağı pirinç

1 adet küçük soğan

Maydanoz

1 yemek kaşığı tereyağı

3 su bardağı su

YAPILIŞI: Pirinçleri yıkıyoruz. Soğanları tereyağında kavuruyoruz, yanmadan pirinçleri ekliyoruz ve tane tane oluncaya kadar kavurmaya devam ediyoruz. Daha sonra ince doğranmış maydanozları ekliyoruz. Üç su bardağı kaynar su ekliyoruz, kaynayınca altını iyice kısıyoruz ve yavaş yavaş pişmeye bırakıyoruz.







ACILI PATATES

MALZEMELER

3 adet orta boy patates

1 adet orta boy soğan

2 çay kaşığı şeker

Yarım çay bardağından iki parmak eksik sıvı yağ

Tuz

Karabiber

1 paket sıvı krema

Kaşar peyniri rendesi

Pul biber

YAPILIŞI: Sıvı yağ ve soğanı tavaya alıyoruz. Üzerine 2 tatlı kaşığı şekeri ekliyoruz. Ardından patatesleri ilave ediyoruz. Karamelize olana kadar soteliyoruz. Krema, tuz, karabiber ve kaşar peyniri rendesi ekliyoruz. Kaşarlar eriyince servis yapıyoruz.







TEPSİDE KÖFTE

MALZEMELER

1.5 su bardağı ince bulgur

1 yumurta

3 orta boy patates

Tuz

Pul biber

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

İÇİ İÇİN:

250-300 gram kıyma

Yarım su bardağı ceviz

2 adet soğan

Kimyon

Tuz

Pul biber

Karabiber

1 yemek kaşığı domates salçası

YAPILIŞI: Önce iç harcı için soğanları ince ince doğrayıp tavaya alıyoruz, kıyma ve biraz da sıvı yağ ekleyerek kavuruyoruz. Salça ve baharatları ekleyerek karıştırıyoruz. Patatesleri haşlayıp, püre haline getiriyoruz. Bulguru derin bir kaba alıyoruz, üzerine gelecek kadar kaynar su ekliyoruz. Üstünü kapatarak 10 dakika dinlendiriyoruz. Patates, salça ve baharatları ilave edip, yoğuruyoruz. Alt kısmına tereyağı sürüyoruz. Hamurun yarısını alıp fırın kabına yayıyoruz. Üzerine kıymayı kaşıkla bastırıyoruz. Kalan hamuru da parça parça şeklinde her yere yayıyoruz ve üzerini tamamen kapatıyoruz. Çok az yumurta fırçasıyla üste sıvı yağ sürüyoruz. 200 derece ısıtılmış fırında üzeri hafif kızarana kadar pişiriyoruz.







MANTARLI KİŞ

MALZEMELER

HAMURU İÇİN:

300 gram un

125 gram tereyağı

1 yumurta

2 yemek kaşığı kadar buzlu su

Tuz

SOSU İÇİN:

3 yumurta

1 kutu krema

100 gram lor peyniri

1 tatlı kaşığı şeker

Tuz

İÇİ İÇİN:

1 kilo mantar

1 adet soğan

1 adet kırmızı biber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

YAPILIŞI: Tereyağını bir kaba alıyoruz. Unu yavaşça ekleyip yoğuruyoruz. Yumurta ilave ediyoruz. Tuzu ve soğuk suyu ekliyoruz. Üzerine streç film çekip en az bir saat buzdolabında bekletiyoruz. Bir tavanın içerisine zeytinyağını döküyoruz. Piyazlık doğranmış soğanları ekleyip, pembeleşmeye başlayınca kırmızı biberleri ilave ediyoruz. Mantarlarla pişiriyoruz. Sosu için gerekli olan malzemeleri ayrı bir kapta karıştırıyoruz. Soğuyan mantarlı karışımı sosun içine ilave ediyoruz. Buzdolabından hamurumuzu çıkarıyoruz. Merdane yardımıyla açıyoruz ve içine yerleştiriyoruz. Çatalla hamurda delikler açıyoruz. 180 derecede 10 dakika pişiriyoruz. Mantarlı harcı hamura döküyoruz. Pişince üzerine kaşar peyniri serpiyoruz. Kaşar eriyene kadar bekliyoruz. Afiyet olsun.