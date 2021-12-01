Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Kırklareli, Bayburt ve Sinop' tan lezzetler var. Tam bir kültür mozaiği olan Anadolu mutfağının ekonomik ve lezzetli yemekleri hazırlamak ayrı bir keyif veriyor bana..



LABADA BORANİ



MALZEMELER

300 gr. labada

1/2 çay bardağı ayçiçek yağı

2 adet yumurta

150 gr. yoğurt

2 diş sarımsak

1 çay kaşığı tuz







YAPILIŞI: Ayıklanan ve yıkanan labadalar doğranarak yağda kavrulur. Daha sonra ayrı bir tavada iki yumurta karıştırılarak pişirilir. Pişirilen yumurta labadanın içine karıştırılır. Hazırlanan sarımsaklı yoğurt labada karıştırılarak servis edilir.



SÜT BÖREĞİ



MALZEMELER

1 yumurta

2 yemek kaşığı yoğurt

1 çay bardağı eritilmiş tereyağı, az sıvı yağ

1 çay bardağı su

1 paket kabartma tozu

Bir çimdik tuz

Aldığı kadar un

SÜT ŞERBETİ İÇİN:

4 bardak süt

1.5-2 su bardağı şeker



ARASINA ÜZERİNE:

250 gr. fındık kırığı (iri olacak)

5-6 kaşık tereyağı

YAPILIŞI: Hamurun bütün malzemeleri eklenir. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edilir. Minik bezeler haline getirilir, üzeri bez ile kapatılır. Biraz bekletilir. Bezeler tek tek bol un ve nişasta karışımı ile açılacak. Açılan bezeler 3'e ayrılır. 3 beze tek tek bir seferde açılır. Tepsinin altı tereyağı ile yağlanır. İlk hamur katı serilir, üstüne fındık ve az tereyağı konur. Aynı işlem diğer hamur katlarına da yapılır. Bardak yardımı ile şekil şekil kesilir, üzerine bol tereyağı dökülüp fırında 180 derecede üzeri hafif kızarana kadar pişirilir. Börek pişerken süt şerbeti hazırlanır. Süt ve şeker kaynatılır. Börek piştikten sonra süt börekten sıcak olacak şekilde ayarlanıp üzerine dökülür.



SİRKELİ PIRASA



MALZEMELER

3 sap pırasa

1 adet orta boy soğan

1 adet yumurta

Yarım limon suyu

1 yemek kaşığı sirke

Tuz

Şeker

YAPILIŞI: Pırasaları yıkayıp temizledikten sonra küçük küçük doğrayın. Tencerenize bir çay bardağı kadar zeytinyağı koyup doğradığınız pırasaları ekleyin. Üzerine küp küp doğradığınız soğanları ekleyip yaklaşık 10-15 dakika kadar kavurun. Kavrulan pırasanın üzerine iki su bardağı sıcak su ilave edin. Tuzunu ve şekerini de ilave ettikten sonra kapağını kapatıp 30 dakika iyice pişirin. Yemek pişerken bir adet yumurtanın üzerine sirke ve limon suyu ekleyip çırpın. Pişen pırasaların suyundan biraz alıp yumurtanın kesilmemesi için yumurtanın üzerine dökün. Yumurta ılındıktan sonra yavaşça yemeğin içine akıtın. Beş dakika da bu şekilde pişirip yemeğinizi ocaktan alın. Soğuduktan sonra yemek servise hazırdır.