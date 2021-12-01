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İDİL ÇİMRİN
01 Aralık 2021, Çarşamba İDİLİKANIN MUTFAĞI İDİL ÇİMRİN

Lezzet hazinesi Anadolu

Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Kırklareli, Bayburt ve Sinop' tan lezzetler var. Tam bir kültür mozaiği olan Anadolu mutfağının ekonomik ve lezzetli yemekleri hazırlamak ayrı bir keyif veriyor bana..

LABADA BORANİ

MALZEMELER
300 gr. labada
1/2 çay bardağı ayçiçek yağı
2 adet yumurta
150 gr. yoğurt
2 diş sarımsak
1 çay kaşığı tuz



YAPILIŞI: Ayıklanan ve yıkanan labadalar doğranarak yağda kavrulur. Daha sonra ayrı bir tavada iki yumurta karıştırılarak pişirilir. Pişirilen yumurta labadanın içine karıştırılır. Hazırlanan sarımsaklı yoğurt labada karıştırılarak servis edilir.

SÜT BÖREĞİ

MALZEMELER
1 yumurta
2 yemek kaşığı yoğurt
1 çay bardağı eritilmiş tereyağı, az sıvı yağ
1 çay bardağı su
1 paket kabartma tozu
Bir çimdik tuz
Aldığı kadar un
SÜT ŞERBETİ İÇİN:
4 bardak süt
1.5-2 su bardağı şeker

ARASINA ÜZERİNE:
250 gr. fındık kırığı (iri olacak)
5-6 kaşık tereyağı
YAPILIŞI: Hamurun bütün malzemeleri eklenir. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur elde edilir. Minik bezeler haline getirilir, üzeri bez ile kapatılır. Biraz bekletilir. Bezeler tek tek bol un ve nişasta karışımı ile açılacak. Açılan bezeler 3'e ayrılır. 3 beze tek tek bir seferde açılır. Tepsinin altı tereyağı ile yağlanır. İlk hamur katı serilir, üstüne fındık ve az tereyağı konur. Aynı işlem diğer hamur katlarına da yapılır. Bardak yardımı ile şekil şekil kesilir, üzerine bol tereyağı dökülüp fırında 180 derecede üzeri hafif kızarana kadar pişirilir. Börek pişerken süt şerbeti hazırlanır. Süt ve şeker kaynatılır. Börek piştikten sonra süt börekten sıcak olacak şekilde ayarlanıp üzerine dökülür.

SİRKELİ PIRASA

MALZEMELER
3 sap pırasa
1 adet orta boy soğan
1 adet yumurta
Yarım limon suyu
1 yemek kaşığı sirke
Tuz
Şeker
YAPILIŞI: Pırasaları yıkayıp temizledikten sonra küçük küçük doğrayın. Tencerenize bir çay bardağı kadar zeytinyağı koyup doğradığınız pırasaları ekleyin. Üzerine küp küp doğradığınız soğanları ekleyip yaklaşık 10-15 dakika kadar kavurun. Kavrulan pırasanın üzerine iki su bardağı sıcak su ilave edin. Tuzunu ve şekerini de ilave ettikten sonra kapağını kapatıp 30 dakika iyice pişirin. Yemek pişerken bir adet yumurtanın üzerine sirke ve limon suyu ekleyip çırpın. Pişen pırasaların suyundan biraz alıp yumurtanın kesilmemesi için yumurtanın üzerine dökün. Yumurta ılındıktan sonra yavaşça yemeğin içine akıtın. Beş dakika da bu şekilde pişirip yemeğinizi ocaktan alın. Soğuduktan sonra yemek servise hazırdır.

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