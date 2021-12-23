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Haberler İdil Çimrin Kimyondan gelen lezzet
İDİL ÇİMRİN
23 Aralık 2021, Perşembe İDİLİKANIN MUTFAĞI İDİL ÇİMRİN

Kimyondan gelen lezzet

Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, Akdeniz bölgesinde tarih öncesinden beri yetişen bir bitki türü olan kimyonu inceliyorum. Kimyon; Fas, Mısır ve Suriye'nin yanı sıra Hindistan, Meksika, Kuzey Amerika ve Şili'de yetiştirilmektedir. Sebzelerde, sakatatlarda, et yemeklerinde ve içeceklerde kullanılır. Spesifik olarak, Fas ve Orta Doğu ülkelerinde tavuk, keçi eti ve uykuluk terbiyesinde kullanılırken, Hindistan'da baharat olarak kullanılmasının yanı sıra, sindirimi kolaylaştırmak için çay gibi demlenir. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.

KİMYONLU NOHUT SALATASI

MALZEMELER
1 kase haşlanmış nohut
Yarım demet maydanoz
6 adet kornişon turşu
1 adet közlenmiş biber
1 adet sivri biber
2 adet yeşil soğan
1 adet küçük boy kırmızı soğan
1 tatlı kaşığı kimyon
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı sumak
1 yemek kaşığı nar ekşisi
Tuz
Zeytinyağı
Limon



YAPILIŞI: 1 kase haşlanmış nohut bir kaba alınır. Üzerine doğranmış halde 1 adet közlenmiş biber, 2 adet yeşil soğan, yarım demet maydanoz, 1 adet sivri biber, 6 adet kornişon turşu, 1 adet küçük boy kırmızı soğan eklenerek karıştırılır. Üzerine; 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı sumak, 1 yemek kaşığı nar ekşisi, arzu ettiğiniz kadar limon, zeytinyağı ve tuz ilave edilir. Tekrar karıştırılıp tabağa alınır ve servis edilir.

KİMYONLU TAVUK

MALZEMELER
1 kg. tavuk
2 adet patates
İsteğe bağlı olarak 2 adet domates ve 3 adet yeşil biber

SOSU İÇİN:
2-3 yemek kaşığı yoğurt
1 yemek kaşığı salça
1 rendelenmiş soğanın suyu
1 yemek kaşığı sıvı yağ
Kimyon

YAPILIŞI: Sos malzemelerini bir kapta karıştırarak hazırlıyoruz. İstediğimiz çeşit tavuğu sosun içinde bulayıp borcama diziyoruz. Üzerine iri iri doğradığımız patatesleri ve dilimlere ayırdığımız domates ve biberleri diziyoruz. 200 derece fırında tavuklar kızarana kadar pişiriyoruz.

KİMYONLU PİLAV

MALZEMELER
1 su bardağı pirinç
1 tatlı kaşığı kimyon
1.5 adet et veya tavuk bulyon
Tuz
Sıvı yağ
2 su bardağı su
Yarım demet ince doğranmış maydanoz
YAPILIŞI: Pirinçleri yıkayın. Sıvı yağı tavaya alın. Pirinçleri kızmış sıvı yağa ekleyin, biraz kavurun. Kimyonunu, tuzunu ekleyin, bir iki kere daha karıştırın. Suyunu ekleyip çok düşük ısıda pişmeye bırakın. Pişince içine doğranmış maydanoz ekleyip karıştırın, servis edin.

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