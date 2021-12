Bilindiği üzere, Balıkesir ili coğrafi şartları ve çeşitli etnik grupları coğrafyasında barındırması nedeniyle zengin bir mutfak kültürüne sahiptir. Her etnik grubun kendine has bir mutfak kültürü olduğu gibi zamanla etkileşimleri de olmuştur. Bakalım bugün menüde Balıkesir' in hangi güzel lezzetleri var?



SAÇAKLI MANTI



MALZEMELER

4 su bardağı un

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı margarin

1 adet tavuk

5 yemek kaşığı tereyağı







YAPILIŞI: Yumurtalı hamur açılır. Açılan hamur yufka haline getirilir. Yapılan yufkalar ince ince kıyılır. Uzun saçaklar meydana getirilir. Tepsiye dizilerek fırında yağ ile kızarıncaya kadar pişirilir. Kızarınca üzerine tavuk suyu dökülür. Tavuk etleri lif lif ayrılarak üzerine dağıtılarak servis yapılır. Üzerine biberli yağ dökülebilir.



BALIKESİR TİRİDİ



MALZEMELER

1 çorba kasesi dolusu küçük doğranmış kebapçı pidesi

1 kuzu budu

1 dolu yemek kaşığı domates salçası

2 dolu yemek kaşığı tereyağı

Kırmızıbiber, tuz, karabiber, doğranmış maydanoz

YAPILIŞI: Öncelikle, kebapçılarda veya fırınlarda bulunabilen ince pideler küçük küçük doğranır. Kuzu eti, tuz ilave edilmiş 3 litre suyun içinde kemiklerinden tamamen ayrılıncaya kadar haşlanır. Et lime lime olacak kıvamda olmalı. Bir kevgirle et parçaları ayrı bir kaba alınır, çatal bıçak yardımıyla didilir. Bu işlem, etlerin soğuması beklemeden sıcak sıcak yapılmalıdır. Ardından etin haşlama suyunun içine salça atılıp eritilir. Pideler bu suya atılıp yumuşatılır. Buradaki püf nokta; pideler yumuşayacak, fakat hamurlaşıp parçalanmayacak. Ardından pideler kevgir yardımıyla tabaklara paylaştırılır. Üzerine didilmiş etler yerleştirilir. Kırmızıbiberli tereyağı hazırlanıp porsiyonların üzerine istenildiği kadar gezdirilir. En son doğranmış maydanoz ve karabiberle servise hazırdır.



MAFİŞ TATLISI



MALZEMELER

1 adet yumurta

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

1.5 su bardağı un

ŞERBETİ İÇİN:

2 su bardağı toz şeker

1.5 su bardağı su

4-5 damla limon suyu

KIZARTMAK İÇİN:

Sıvı yağ

YAPILIŞI: Öncelikle şerbetini hazırlamak için, su ve toz şeker tencereye alınıp şeker eriyene kadar karıştırılır. Daha sonra ocağın üzerinde kaynamaya bırakılır. Şerbet kaynamaya başlayınca, içerisine limon suyu ilave edilir ve kısık ateşte 10 dakika daha kaynatılır. Hazırlanan şerbet ocaktan alınıp soğuması için bekletilir. Tatlı hamurunu hazırlamak için, un haricindeki malzemeler derin bir kap içerisinde karıştırılır. Üzerine azar azar un ilave edilerek güzelce yoğrulur ve ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edilir. Yoğrulan hamur, hafif unlu düz bir zemin üzerine alınır. Hamurun üzeri hafif unlanıp merdane veya oklava yardımı ile çok kalın olmayacak şekilde açılır. Açılan hamur, hamur kesme ruleti veya bıçak yardımı ile orta büyüklükte kare olacak şekilde kesilir. Kesilen hamurlar, ortasından tutulup sıkıştırılır ve fiyonk şekli verilir. Şekillendirilen hamurlar, kızgın yağ içerisinde, arkalı önlü çevrilerek kızartılır. Kızarınca çıkartılıp hemen soğuk şerbet içerisine koyulur ve şerbet içerisinde bir-iki defa çevrilip servis tabağına alınır. Hazırlanan mafiş tatlısı, ceviz veya fındık kırığı ile süslenip servise sunulur.