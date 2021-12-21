Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, şifa deposu narı konuk ediyoruz. İşte mucizevi meyvelerden biri daha... 'Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane' diye bilmecelere bile konu oluyor. Bereketi sembolize eden bu özel meyvenin adı Kur'anı Kerim'de de geçiyor. İşte size üç farklı narlı tarif, şimdiden hepinize afiyet olsun. Mutlu sofralarda buluşmak dileğiyle.



NARLI YEŞİL ÇAY







MALZEMELER

2 yemek kaşığı nar suyu

1 yemek kaşığı üzüm pekmezi

2 yemek kaşığı yeşil çay

Yarım nar kabuğu

Yarım çubuk tarçın

YAPILIŞI: Tüm malzemeyi sıcak suyun içinde demliyoruz. Süzerek servis ediyoruz.



NARLI ROKA SALATASI



MALZEMELER

SOSU İÇİN:

1 küçük mandalina suyu

Minik doğranmış yarım elma

1 limonun suyu

Yarım portakal kabuğu rendesi

2 yemek kaşığı nar ekşisi

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı bal

Tuz

SALATA İÇİN:

1 adet narın taneleri

1 demet roka

1 avuç ceviz

YAPILIŞI:

Cevizler teflon tavada kavrulur. Karışık yeşilliklerin üzerine nar taneleri ve kavrulmuş cevizler eklenir. Sos malzemesi çırpılır ve salatanın üzerine dökülür.



NARLI MUHALLEBİ



MALZEMELER

1 su bardağı un

2 su bardağı toz şeker

1 diş damla sakızı

250 gr. tereyağı

1 lt. süt

NAR SOSU İÇİN:

1 kg. nar suyu

1 su bardağı toz şeker

2 silme yemek kaşığı nişasta

YAPILIŞI: Tereyağı ile unu iyice kavuruyoruz. Diğer malzemeleri ilave edip, pişirmeye devam ediyoruz. Kaynama noktasına gelip koyulaştıktan sonra mikserle çırpıyoruz. Küçük bardaklara paylaştırıyoruz. Nar sosu için gerekli malzemeyi çırpıp, pişiriyoruz. Koyulaşınca muhallebilerin üzerine döküp soğutuyoruz.