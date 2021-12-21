Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, şifa deposu narı konuk ediyoruz. İşte mucizevi meyvelerden biri daha... 'Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane' diye bilmecelere bile konu oluyor. Bereketi sembolize eden bu özel meyvenin adı Kur'anı Kerim'de de geçiyor. İşte size üç farklı narlı tarif, şimdiden hepinize afiyet olsun. Mutlu sofralarda buluşmak dileğiyle.
NARLI YEŞİL ÇAY
MALZEMELER
2 yemek kaşığı nar suyu
1 yemek kaşığı üzüm pekmezi
2 yemek kaşığı yeşil çay
Yarım nar kabuğu
Yarım çubuk tarçın
YAPILIŞI: Tüm malzemeyi sıcak suyun içinde demliyoruz. Süzerek servis ediyoruz.
NARLI ROKA SALATASI
MALZEMELER
SOSU İÇİN:
1 küçük mandalina suyu
Minik doğranmış yarım elma
1 limonun suyu
Yarım portakal kabuğu rendesi
2 yemek kaşığı nar ekşisi
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 yemek kaşığı bal
Tuz
SALATA İÇİN:
1 adet narın taneleri
1 demet roka
1 avuç ceviz
YAPILIŞI:
Cevizler teflon tavada kavrulur. Karışık yeşilliklerin üzerine nar taneleri ve kavrulmuş cevizler eklenir. Sos malzemesi çırpılır ve salatanın üzerine dökülür.
NARLI MUHALLEBİ
MALZEMELER
1 su bardağı un
2 su bardağı toz şeker
1 diş damla sakızı
250 gr. tereyağı
1 lt. süt
NAR SOSU İÇİN:
1 kg. nar suyu
1 su bardağı toz şeker
2 silme yemek kaşığı nişasta
YAPILIŞI: Tereyağı ile unu iyice kavuruyoruz. Diğer malzemeleri ilave edip, pişirmeye devam ediyoruz. Kaynama noktasına gelip koyulaştıktan sonra mikserle çırpıyoruz. Küçük bardaklara paylaştırıyoruz. Nar sosu için gerekli malzemeyi çırpıp, pişiriyoruz. Koyulaşınca muhallebilerin üzerine döküp soğutuyoruz.