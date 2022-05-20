Herkese merhaba... Aramızda köfte sevmeyen yoktur. Hele ki anne köftesinin hepimizin damak hafızasında son derece özel bir yeri vardır. Bugün sizlere her biri birbirinden lezzetli olan, yapımı farklı, alışkın olmadığımız tarifler ile köfteler hazırladım. Deneyip beğeneceğinizden eminim.

Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...







SODALI KÖFTE

MALZEMELER

500 gram yarım yağlı kıyma

1 tane soğan

1 çay bardağı sade soda

Tuz

Karabiber

Pul biber

Kırmızı toz biber

1 çay kaşığı kimyon

1 avuç galeta unu ya da kurutulmuş ekmek içi

Yarım kaşık hamur kabartma tozu

YAPILIŞI: Bir kaba kıyma ve sırasıyla tüm malzemeleri ekliyoruz. Elimizle ister yuvarlak ister uzun şekil veriyoruz. Tavada arkalı önlü kızartıyoruz.







KIBRIS KÖFTESİ

MALZEMELER

1 kg. patates

250 gr. kıyma

1 adet soğan

1 adet yumurta

2.5 dilim ekmek içi

Bir miktar maydanoz

Tuz

Nane

Kimyon

YAPILIŞI: Patatesi rendenin en ince tarafı ile rendeliyoruz. Ardından sıkıp suyunu döküyoruz. İçine soğanı rendeliyoruz. Geriye kalan malzemeyi ilave ediyoruz. İyice yoğuruyoruz. Derince bir tava ya da tencereye bolca sıvı yağ döküyoruz. Yuvarladığımız köfteleri içine atıyoruz.







TAVUK KÖFTESİ

MALZEMELER

750 gram kadar tavuk göğsü

1 büyük soğan

5-6 diş sarımsak

Yarım demet maydanoz

1 çay kaşığı karabiber

2 çay kaşığı kimyon

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı kırmızı toz tatlı biber

2 yemek kaşığı salça

1 adet yumurta

3 yemek kaşığı galeta unu

YAPILIŞI: Tavuk göğsünü robottan çekiyoruz. Soğan, sarımsak, maydanozu da robottan geçiriyoruz. Baharatları ekliyoruz. Yumurta ilave edip yoğuruyoruz. En az 2 saat buzdolabında bekletiyoruz. Kızgın tavada arkalı önlü kızartıyoruz.