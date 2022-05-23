Bu yıl Sayın Emine Erdoğan'ın himayesinde, Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy'un katılımı ile ilki gerçekleştirilen Türk Mutfağı Haftası'nın ilk durağı Balıkesir oldu. Hanımefendi, açılış kapsamında çeşitli workshop'lara katıldı. Yazar Asuman Kerkez, 'Anadolu'dan Dünyaya Armağan Bulgur' kitabından bulgurlu tarifleri Emine Erdoğan ile beraber hazırladı. Ürünlerin bir tanesinde salatalık kabuğu kullanıldı.









GIDA KAYBI SORUNU İÇİN ÇÖZÜM

Sayın Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen sıfır atık projesinin etkileri dalga dalga yayılırken, Hanımefendi sıfır atık kültürüyle ilgili, şunları söyledi: "Mutfağımızın en önemli karakteristiği olan, kalan ürünlerin bambaşka yemeklere dönüşebilmesi, global gıda kaybı sorunu için önemli bir çözüm. Çünkü bir mutfağı atıksız kılan, ardındaki zihniyet ve öğretidir. İnsanlar doğa dostu olmanın yöntemlerini arıyorlar.







Oysa bizim mutfağımızın doğa dostu kimliği yeni bir icat değil, binlerce yıllık tecrübedir. Bu tecrübeyi, doğru bir iletişim planıyla gün yüzüne çıkarmanın, bizi uluslararası kulvarda en öne taşıyacağına yürekten inanıyorum. Türk mutfağının layıkıyla tanıtılması el birliğiyle mümkün."









BULGUR UNU EKMEĞİ (DİYARBAKIR)



MALZEMELER

Bulgur unu (1.5 su bardağı)

Oda sıcaklığında su (1 su bardağı)

Tereyağı (2 yemek kaşığı)

Kuru soğan (6 adet)

Biber salçası (1 yemek kaşığı)

Pul biber (1 tatlı kaşığı)

Karabiber (1 çay kaşığı)

Kişniş (1 yemek kaşığı)

Tuz







YAPILIŞI: Uygun bir yoğurma kabına bulgur ununu alın. Üzerine suyu gezdirip karıştırın. Islanması için 15 dakika kadar bekletin. Tereyağını tavaya alıp eritin. Soğanları doğrayıp tavaya alın. Saydamlaşana kadar kısık ateşte kavurun. Biber salçasını, pul biberi, karabiberi, kişnişi ekleyip karıştırın. Islanan bulgur ununa tuzu ekleyin. Yoğurup orta yumuşaklıkta bir hamur yapın. Üzerine kızgın soğanlı harcı yayıp tekrar yoğurun. Portakal büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. İki elinizin arasında inceltin. 220 derecede alt üst ısıtma ayarında bulgur ekmeklerini pişirin. Sıcak servis yapın.







HIRÇİKLİ SALATALIK KABUĞU

Bir tencereye kaynar su alın. Her tarafı eşit kaynarken salatalık kabuklarını ekleyin. Hafif yumuşayana kadar kaynatıp ocaktan alın, sonra süzün. Yarmayı ve bulguru uygun bir yoğurma kabına alın. Üzerine suyu gezdirip karıştırın. Tuzu ilave edin. Arada elinizi ıslatarak sakız kıvamına gelene kadar yoğurun. Minik parçalar koparın, sıkıp atın veya isterseniz yuvarlayarak şekil verin. Tereyağını bir tencereye alıp eritin. Soğanı ince doğrayıp ekleyin. Arada karıştırarak soğanlar saydamlaşana kadar kavurun.

Domates salçasını da ekledikten sonra karıştırmaya devam edin. Kokusu çıkana kadar kavurun. Pul biberi ekleyip bir iki defa karıştırın. Üzerine kaynar suyu ekleyip tuzunu ayarlayın. Erik ekşisini de sulandırıp ekleyin. Haşlanıp süzülmüş olan salatalık kabuklarını tencereye alın. 3-4 dakika kısık ateşte pişirin. En son yuvarladığınız köfteleri tencereye alın.