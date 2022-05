Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Balıkesir Gastronomi Festivali'nde kadınlarla birlikte mutfağa girdi. First Lady'nin, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle hazırladığı Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabından hareketle hayata geçirilen Türk Mutfağı Haftası, bu festival ile kutlanmaya başlandı. Festival, Türkiye'yi doyuran il olma özelliği ile gastronomi turizmi için önemli bir yere sahip olan Balıkesir'de başladı.



ANNELERİMİZ GİBİYDİ

Festivale ilgi oldukça büyüktü. Açık alanda yapılan etkinliği çevre binalarda oturanlar da izledi. Her zaman Türk mutfağına verdiği destek ve önemle dikkat çeken Erdoğan, kadınlarla birlikte yemek yaptı. Hazırladığı yemeklerin inceliklerini paylaşan Erdoğan, her zamanki gibi yardımseverdi. First Lady, mutfakta adeta annelerimiz gibiydi. Herkese karşı sıcakkanlıydı, katılımcıların halini hatrını sordu. Erdoğan, ünlü şef Ömür Akkor ve fırıncı Fatma Erdil Savaştepe'nin Seferberlik Çöreğini hazırladı. Hikayesi savaş dönemine dayanan çörek, uzun süre bayatlamadığı için kıtlık dönemlerinde halkın en önemli gıdalarından biri olmuş.









MUTFAĞA ÇOK HAKİM

Ardından hemen yan mutfağa geçen Erdoğan, Asuman Kerkez ile birlikte Malatya yöresine ait kurutulmuş salata kabuklarıyla yapılan bir çeşit bulgur yemeğinin köftelerini beraber yuvarladı. Mutfağımızın her malzemeyi değerlendirmeye yönelik sunduğu atıksız çözümler ve bulgurdan bahsedildi. Hanımefendinin bizzat kendi elleri ile hazırladığı lezzetleri izlerken aklımdan konuya ne kadar hakim olduğunu geçirdim. Emine Hanım, ayrıca bulgur unu ile yapılan ekmeğin tadına baktığında çok beğendiğini de dile getirdi. Erdoğan, bu kez de yan mutfakta olan şef Mehmet Yalçınkaya ve esnaf Emine Keskin'in yanına gitti. Birlikte yemeklerden arta kalan sebzelerle börek yaptılar. Hanımefendi yine bizzat kendi elleri ile börek hazırladı.







HÖŞMERİMİN HİKAYESİ

Rivayete göre askere giden evin erkeği uzun yıllar vatani görevini yaptıktan sonra huzurla, sevinçle evine döner. Fadime Hanım, canından çok sevdiği hayat arkadaşını birden karşısında görünce çok sevinir. Yiğidine bir sofra kurmaya karar verir, fakat evde hazırda sunabileceği yiyecek yoktur. Ne yapsam acaba diye düşünürken süzekte asılı taze peynir gözüne ilişir. Fadime Hanım peynirden bir şey hazırlamaya karar verir. Taze peyniri hafif ateşte pişirmeye başlar. İçine yumurta sarısı, şeker ve irmik (un) katarak pişirir. Fadime Hanım tencereye bakar, mis gibi kokuyor, göze de güzel görünüyor; yaptığından memnun olur. Acaba yiğidi beğenecek midir? Yaptığını yiğidine sunar ve biraz yemesini bekledikten sonra merakla "Hoş mu erim? Hoş mu erim?" diye sorar. Kocası memnuniyetle "Hoş hoş" diyerek Fadime Hanım'ı takdir eder. Balıkesir'in bu meşhur tatlısının hikayesi, kulaktan kulağa anlatıla anlatıla 'höşmerim' adını alır.







BALIKESİR KAYMAKLISI



MALZEMELER



9 adet kuru yufka

1 kilo kaymak

3 kilo şerbet

KIZARTMAK İÇİN:

Yarım kilo tereyağı

YAPILIŞI: Unun ortası havuz gibi açılır. Yumurtalar kırılır. İçine yağ, tuz eklenerek ılık su ile kulak memesi kıvamında bir hamur yapılır. Hamur yarım saat dinlendirilir. Şerbet için su ve şeker kaynatılır. Hamurdan sekiz beze yapılır; dört alta, dört üste olmak üzere. Bezeler tepsi büyüklüğünde açılır ve sacda yufka ekmek gibi altı üstü pişirilir. Fırın tepsisi ocağın üzerine alınır. İki yemek kaşığı tereyağı eklenip eritilir. Dört tane yufka tepsiye alınıp çevire çevire kızartılır. Diğer dört yufkaya da aynı işlem uygulanır. Yufkalar ve şerbet soğutulur. Dörderli gruba ayrılıp kızartılan yufkaların her iki kısmına da ayrı ayrı şerbet dökülür. 10-15 dakika şerbetini çekmesi için bekletilir. Bir grup yufkanın üzerine kaymak yayılır, üstü diğer yufkalarla kapatılır.



BİGADİÇ GÜVECİ



MALZEMELER

Yarım kilo oğlak eti

50 gram kuzu eti

100 gram kuzu yağı

3 adet domates

3 adet biber

Sevdiğiniz baharatlar

YAPILIŞI: İlk olarak oğlak etini kuşbaşı şeklinde doğrayın Domates ve biberleri de orta büyüklükte doğrayın. Güveç kabının tabanına doğradığınız domates ve biberleri yerleştirin. Kuşbaşı oğlak etini, domates ve biberlerin üzerine ekleyin ve güveç kabına yayın. Kuzu yağı ve kuzu etini birlikte harmanlayın. Bu karışımı, oğlak etinin üzerine yaydırın. Önceden ısıtılmış 200 dereceli fırında yemeğinizi pişirin. Sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun.



HÖŞMERİM



MALZEMELER

1 kg. çiğ süt

1 çay kaşığı peynir mayası

1 su bardağı irmik

3.5 su bardağı şeker

1 yumurta sarısı

YAPILIŞI: İnek memesinden çıkmış sıcaklıktaki çiğ sütün içine peynir mayasını katıyoruz. Daha sonra beş dakika bekliyoruz. İrmikle şekeri bir kapta karıştırıp içine katıyoruz. Yumurta sarısını da ekledikten sonra ateşe koyuyoruz. Dibi tutmasın diye sürekli karıştırıyoruz. Kaynamaya başlayınca 15 dakika ocakta tutup sonra servis ediyoruz.