Leblebi, hepimizin severek tükettiği bir kuruyemiştir. Leblebi aromasını başka lezzetlerin içinde de alabiliriz düşüncesiyle sizlere bugün sürpriz tarifler hazırladım.

Bazı tarihi kaynaklarda yer verilen bilgilere göre, nohudun işlenmesiyle elde edilen kuruyemiş türü olan leblebi, ilk kez Şeyh Murat Gazi tarafından 1370'li yıllarda bulunmuştur. Nohudun ısıtılıp bekletilmesini keşfeden Şeyh Murat Gazi'nin bulduğu leblebinin üretimi Anadolu'ya yayılmış, 19'uncu yüzyılda Tavşanlı'da yaygınlaşmıştır. Cumhuriyet döneminde de artarak devam etmiştir.

Leblebi, günler süren uğraş sonucu nohudun terbiyesi ve fırınlarda kavrulmasıyla elde ediliyormuş. Hadi bakalım leblebiseverler, sizler için hazırladığım bu tariflere bir göz atın, bakalım beğenecek misiniz...



LEBLEBİ TOZLU KURABİYE



MALZEMELER

1.5 su bardağı leblebi tozu

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı pudra şekeri

Aldığı kadar un







YAPILIŞI: Tüm malzemeyi karıştırarak kulak memesi kıvamında yumuşak bir hamur hazırlıyoruz. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayarak yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine diziyoruz. 170 derecede pişiriyoruz. Üzerleri çatlamaya başlayınca kızarmasını beklemeden fırından çıkarıyoruz.



LEBLEBİ HELVASI



MALZEMELER

1 su bardağı leblebi

3 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağından bir parmak eksik şeker

1.5 su bardağı sıcak süt

YAPILIŞI: Leblebileri robotta un oluncaya kadar çekin. Arada hiç leblebi kırıntısı kalmamalı ve tamamen un haline gelmelidir. Yoksa kıvamı tutmaz. Ardından tereyağı tencereye alınarak eritilir. Üzerine leblebi tozu koyularak hafif kavrulur. Daha sonra şeker eklenir.

Kavurduktan 2 dakika sonra sıcak süt ilave edilir. Süt eklenir eklenmez hızla karıştırılır. Karışım toparlamaya başlayınca 3 dakika sonra ocağın altı kapatılır.

İlk sıcaklığı geçince ister bir tepsiye dökerek ister elinizle şekillendirerek soğuduktan sonra servis yapabilirsiniz.



LEBLEBİLİ MUHALLEBİ



MALZEMELER

2 su bardağı süt

Yarım su bardağı şeker

Çeyrek çay kaşığı karbonat

65 gr. çekilmiş beyaz leblebi

1 adet muz

3 yemek kaşığı krema

Yarım paket yulaflı bisküvi

YAPILIŞI: Derin ve geniş bir tencereye süt ve şekeri koyup kaynatın. Birkaç dakika kaynadıktan sonra içine karbonatı ekleyip çırpıcıyla karıştırın. Orta hararetli ateşte ara sıra karıştırarak 1 saat kadar pişirin. Soğumaya bırakın. Beyaz leblebiyi rondoda çekin. Üzerine muz, sütlü karışım ve kremayı ekleyip mikserle çırpın. Yulaflı bisküviyi rondoda çekin ve 1 yemek kaşığı ayırıp kalanı cam kaselerin tabanına dökün. Üzerlerine muhallebi karışımını döküp ayırdığınız çekilmiş bisküvi ile üzerlerini süsleyin. Buzdolabında soğumaya bırakın.