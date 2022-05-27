Herkese merhabalar. Bugün haftanın son iş günü... Hepimiz hafta sonu için plan yapıyoruz. Misafirleriniz için lezzetli ve yapması kolay tarifleri sizinle paylaşıyorum.



ÇITIR LEVREK FİLETO



MALZEMELER

3 adet levrek fileto

1/2 su bardağı rendelemiş eski kaşar

1 su bardağı bayat ekmek kırıntısı

2 adet çırpılmış yumurta

Yarım kase un

Tuz

Karabiber







YAPILIŞI: Eski kaşar rendesi ve ekmek kırıntısını çok az tuz ekleyerek rondoda çekiyoruz. Tavada zeytinyağını ısıtıyoruz. Yumurtaları çırpıyoruz. Levrek filetoları önce una, sonra yumurtaya, sonra da peynirli kıtır karışıma bulayıp kızartıyoruz. Kağıt havlu üzerine koyup fazla yağının süzülmesini bekliyoruz.



HAVUÇ SPAGETTİ



MALZEMELER

4 adet havuç

3 adet domates

3 diş sarımsak

1 yemek kaşığı elma sirkesi

2 adet küp şeker

Tuz

Karabiber

Pul biber

Kıyılmış maydanoz

YAPILIŞI: Havuçları temizleyip dikey bir şekilde ince şeritler halinde kesiyoruz. Sonra o şeritleri ince ince spagetti görüntüsü verecek hale getiriyoruz. Tuzlu kaynar suya havuç spagettileri atıp haşlıyoruz. Haşlanan havuçları çıkarıp üzerine zeytinyağı gezdiriyoruz. Sos için; domates ve sarımsakları rendeleyip tüm malzemeyi pişiriyoruz. Havuç spagettilerin üzerine sosu döküyor ve ince kıyılmış maydanozla süslüyoruz.



KİNOA SALATASI



MALZEMELER

SALATA İÇİN:

1 çorba kaşığı kinoa

İsteğe bağlı olarak 1'er çorba kaşığı esmer pirinç ve irmik

1 çorba kaşığı kaşığı limon suyu

1 çorba kaşığı un

1 demet roka

İsteğe bağlı yeşillikler

SOS:

1 tatlı kaşığı tane hardal

1 tatlı kaşığı bal

1 çorba kaşığı sirke

2 çorba kaşığı limon suyu

1/2 çay bardağı zeytinyağı

Tuz

YAPILIŞI: Kinoa ve diğer kuru malzemeler iyice karıştırılır. Üzerini örtecek kadar su ile arada karıştırarak 8-10 dakika pişirilip soğumaya bırakılır. Bir çorba kaşığı limon suyu, bir çorba kaşığı un, bir bardak su ile pürüzsüz hale gelinceye kadar karıştırılır. Tercih ettiğiniz sos malzemeleriniz iyice karıştırılır. Salatada kullanılacak olan yeşillikler karıştırılıp suyu süzülüp salata kabına konur. Üzerine kinoa karışımı ile birlikte hazırladığınız sos dökülür.