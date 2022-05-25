Herkese merhabalar. Sıcaklar aniden bastırınca hepimiz serinleten içeceklere yöneldik. Bugün sizlere kola, ayran gibi içeceklerin dışında evde hazırlayabileceğimiz, üç farklı içecek hazırladım. Bunlardan biri; çilek henüz raflardayken bütün çocukların bayıla bayıla içtiği milkshake, bir diğeri buz gibi bir karpuzlu limonata, sonuncusu ise kahveseverlerin gözdesi buzlu kahve...



BUZLU KAHVE



MALZEMELER

3 su bardağı sıcak su

3 tatlı kaşığı hazır kahve

1 su bardağı süt

5 adet esmer şeker

ÜZERİ İÇİN:

1 paket krem şanti

1 su bardağı süt

YAPILIŞI: 1/2 litrelik bir kavanoza sıcak suyu koyup üzerine kahveyi ekliyoruz. Kahveyi karıştırıp şeker ve süt ilave ediyoruz. Karışımı soğuması için bir kenara alıyoruz. Soğuyan kahveyi kavanoz içerisinde çalkalıyoruz ve soğutuyoruz. Diğer tarafta bir paket krem şantiye bir bardak sütü ilave ederek mikser ile çırpıyoruz. Katılaşan krem şantiyi dolaba kaldırıp iyice soğutuyoruz. Servis ederken buzlu kahveyi bardağa döküyoruz, krem şantiyi ise sıkma torbasına koyup üzerine sıkıyoruz.

PÜF NOKTASI

İsterseniz üzerine çikolata rendeleyebilir ya da çikolata sosu dökebilirsiniz.







KARPUZLU LİMONATA



MALZEMELER

14 adet limon

3 adet portakal

1 demet taze nane

3 su bardağı toz şeker

1/4 karpuz

YAPILIŞI: Limon ve portakalların kabuklarını rendeliyoruz. Limon ve portakalın kalan kısmını küp küp dilimliyoruz. Taze naneyi incecik doğruyoruz. Tüm malzemenin üzerine toz şeker ve iki su bardağı su döküp bekletiyoruz. Şeker eriyip limonata malzemesi özleşince, tel süzgeç ya da tülbentten soğuk su ilavesi ile geçiriyoruz. Karpuzu rondoda çekip, limonataya ekledikten sonra hepsini süzgeçten geçirip sulandırıyoruz.



ÇİLEKLİ MILKSHAKE



MALZEMELER

7-8 adet çilek

1/2 su bardağından biraz fazla süt

2 yemek kaşığı dondurma

2 tatlı kaşığı toz şeker

Buz

ÜZERİ İÇİN:

Krem şanti

Toz fıstık

Damla çikolata

Nane yaprağı

YAPILIŞI: Bütün malzemeyi bir kaba koyup blendır'dan geçiriyoruz. Blendır'dan geçirdikten sonra servis yapacağımız bardağa döküp üzerini istediğimiz gibi süslüyoruz.