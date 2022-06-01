Herkese merhaba, bugün sizlere kolaylıkla evde yapabileceğiniz pastane tarifleri vereceğim.



MEYVELİ TARTOLET



MALZEMELER

HAMURU İÇİN:

150 gr. tereyağı

1 adet yumurta

Yarım su bardağından biraz fazla toz şeker

1 paket vanilya

1 tutam tuz

2 su bardağı + 1 yemek kaşığı un

KREMASI İÇİN:

500ml süt

Yarım su bardağından biraz fazla mısır nişastası

Yarım su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

50 gr. tereyağı

1 poşet krem şanti

ÜZERİ İÇİN:

Mevsim meyveleri







YAPILIŞI: İlk olarak hamuru hazırlayalım. Bunun için uygun bir yoğurma kabına tereyağı, yumurta, toz şeker, vanilya ve tuzu ekleyelim. Unu yavaş yavaş ekleyerek sert bir hamur yoğuralım. Hamuru yoğurduktan sonra streç film ile saralım ve dinlenmesi için 1 saat kadar buzdolabında bekletelim.

Kreması için tenceremize süt, mısır nişastası ve şekeri ekleyerek karıştıralım. Koyulaşıp kıvam alana kadar pişirelim. Kaynayıp göz göz olan kremanın altını kapatarak içerisine vanilya ve tereyağı ekleyelim, güzelce karıştıralım. Daha hızlı soğuması için kremayı ayrı bir kaba aktaralım ve üzerini hava almayacak şekilde streçleyelim. Krema oda sıcaklığına geldikten sonra içerisine krem şanti ilave edelim ve çırpalım. Üzerinin kabuklanmaması için tekrar streçleyelim ve buzdolabında soğumaya bırakalım. Tezgaha bir parça pişirme kağıdı alıp hamuru üzerine yerleştirelim. Bıçak yardımı ile iki eşit parçaya keselim. Parçalardan önce bir tanesini elimizle yuvarlayalım ve pişirme kağıdı üzerine alalım. Üzerine tekrar pişirme kağıdı kapatalım ve merdane yardımı ile hamuru genişletelim.

Yeterli inceliğe gelen hamurun üzerinden pişirme kağıdını alalım ve kesme aparatı ile kullanacağımız tartolet kalıplarına göre hamuru keselim. Daire şeklinde kestiğimiz hamurları kalıpların içerisine yerleştirelim.

Kenarlarda kalan fazla hamuru ayıralım. Pişerken kabarmaması için çatal ile hamurların tabanına delikler açalım.

Diğer hamura da sırası ile aynı işlemleri uygulayalım. Ben bu defa hamurları muffin kalıplarına yerleştirdim.

Sizler de tartolet kalıbınız yoksa bu şekilde yapabilirsiniz. Tartoletleri önceden ısıttığımız 180°C fırında yaklaşık 20 dakika kadar pişmeye bırakalım.

Kremayı dolaptan alalım ve sıkma torbasının içerisine dolduralım. Kullanacağımız meyveleri de dilimleyelim. Pişen tartoletleri ters çevirerek kalıptan çıkaralım.

Servis tabağına alarak ilk sıcaklığının çıkması için bekletelim. İlk sıcaklığı çıkan tartoletlerin ortasına kremadan sıkalım. Üzerini meyveler ile süsleyerek servis edelim.



SAÇAKLI POĞAÇA



MALZEMELER

1 çay bardağı su

1 çay bardağı süt

50 gr. oda sıcaklığındaki tereyağı

3 tatlı kaşığı şeker

2 çay kaşığı tuz

21 gr yaş maya

1 adet yumurta

3-3.5 su bardağı un

Labne peyniri

Beyaz peynir

Krem peynir

Maydanoz

Kaşar peyniri

Dereotu

YAPILIŞI: Ilık süt ve suyu, 3 yemek kaşığı un, şeker ve maya ile karıştırın. Üzerini streç ile kapatıp 20 dakika bekletin. Bu aşamadan sonra mayanın daha iyi ve daha hızlı aktive olmasını sağlıyoruz. Şeker de buna yardımcı oluyor. Mikser kabına bu karışımı ile yumuşak tereyağı ve yumurta akı (akı hamurun içine, sarısı üstüne), unu tuz ile eleyip kaşık kaşık koyun. Un miktarı unun cinsine göre değişir. Bu yüzden unun önce yarısını ekleyip karıştırıp geri kalanını ilave edin. Hamur az cıvık olmalı, o zaman poğaçalar yumuşacık olur. Hazırladığınız hamurun kabını streç ile örtün, üzerini kuru bir havlu ile kapatın. 1 buçuk saat kadar mayalandırın. Daha sonra ellerinizi ayçicek yağı ile yağlayın ve hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın, elinizde yuvarlayın. Burada boylarına dikkat edin çünkü piştikten sonra 2-3 katına çıkacaktır. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin. Tepside poğaçaların üzeri önce yağlı kağıt sonra ince bez veya havluyu serip 30-40 dakika daha mayalandırmaya bırakın. Üzerine yumurta sarısı sürün, önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin. (Yaklaşık 20 dakika) Piştikten sonra tepsiyi fırından çıkarın ve poğaçaları tepsiden almadan tepsinin üzerine tekrar yağılı kağıt ve havlu ile örtün. O şekilde soğumaya bırakın. Bu da yumuşak kalmalarına etki ediyor. Tamamen soğuduğunda poğaçaları kesin. İçine sevdiğiniz herhangi bir peynirden koyup, kesik kısmına labne peynir ya da krem peynir sürün. Peynir sürdüğünüz kısmı ince ince kıyılmış maydanoza, dere otuna, rendelenmiş kaşar peyniri ya da pul bibere batırıp, servis edebilirsiniz.