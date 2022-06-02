Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, zeytinyağlısından türlüsüne, etlisinden kurutulmuşuna kadar hepimizin çok severek tükettiği taze fasulyeden bahsedeceğim.



KILÇIKLI OLMASIN

Taze fasulye, kolay piştiği ve hemen hemen herkes tarafından sevildiği için sıkça tercih edilir. Bazı taze fasulyeler kılçıklıdır. Kılçıklı taze fasulye pek sevilmez ve tercih edilmez. Onun için kılçıklı kısımları, pişirilmeden önce temizlenmelidir. Ben bugün sizlerle, Ayşekadın'ın çorbasını, köfteli yemeğini ve bulgur pilavındaki fonksiyonunu paylaşacağım.



KİLO VERDİRİR

Taze fasulye yüksek oranda lif içerir.

A, B12, C ve K vitaminleri, potasyum, kalsiyum, fosfor ve manganez içerir.

Kemik gelişimine fayda sağlar.

Hazımsızlığı giderir, sindirim sisteminin gelişimini olumlu yönde etkiler.

Kolesterolü düzenlemeye ve kabızlığı önlemeye yardımcı olur.

Yorgunluğu giderir.

Vücuttaki serbest radikallerin miktarını azaltır ve bunun sonucunda damarlardaki yağ oranının azaltılmasına etki eder.

Kalp dostudur.

Diyet yapanlar ve kilo vermeye çalışanların mutlaka tüketmesi gereken bir sebzedir. Diyet listelerinde sıkça yer verilmelidir. Kalorisi düşük olduğu ve sindirimi rahatlattığı için kolayca kilo vermeye yardım eder.

Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.









TAZE FASULYELİ TÜRLÜ



MALZEMELER

4 adet patlıcan

2 büyük patates

Yarım kilo fasulye

1 tane soğan

10 adet biber

Sıcak su

2 yemek kaşığı salça

Tuz

Pul biber

Sıvı yağ

YAPILIŞI: Öncelikle patlıcanları al al soyuyoruz. Daha sonra 2'ye ya da 3'e bölüp, parçaları 2'ye ayırıyoruz ve uzun uzun doğrayıp tuzlu suda bekletiyoruz. Biber, patates, soğan ve fasulyeyi de doğruyoruz. Bir tencereye sıvı yağ koyuyoruz ve yemeklik doğradığımız soğanları ekliyoruz. Soğanlar pembeleşene kadar pişiriyoruz. Daha sonra salçayı bir kaseye alıp sıcak su ile açıyoruz ve soğanların üzerine ekliyoruz. Ardından sebzeleri tencereye alıp salçayla karıştırıyoruz ve sıcak su ilave ediyoruz. Baharatları ekleyerek tencerenin ağzını kapatıyoruz. Orta ateşte yaklaşık 30 dakika pişiriyoruz.



YUMURTALI TAZE FASULYE KAVURMASI



MALZEMELER

Yarım kilogram taze fasulye

Soğuk su

1 adet soğan

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz

Karabiber

Pul biber

2 adet yumurta

YAPILIŞI: Fasulyeleri temizleyip istediğimiz şekilde kıralım ve kaynayan suyun içerisine koyalım. Üzerine tuz ekleyerek karıştırdıktan sonra yumuşayana kadar haşlayalım. Daha sonra haşlanan fasulyeleri, soğuk su dolu bir kaba alalım ve şoklayalım. Tencereye sıvı yağ koyalım ve yemeklik doğradığımız soğanı ekleyerek kavuralım. Haşlayıp şokladığımız fasulyeleri de ekleyerek kavurmaya devam edelim. Baharatları da ilave edip kavurmaya devam edelim. Yumurtaları çırpalım ve fasulyelerin üzerine ilave edelim, pişene kadar karıştıralım. Yumurtalar piştikten sonra ocaktan alalım ve servis edelim.



TAZE FASULYE DİBLESİ



MALZEMELER

1 kilo taze fasulye

1 su bardağı pirinç

1 büyük domates

1 büyük soğan

1 yemek kaşığı tuz

2 kaşık tereyağı

Yarım Türk kahvesi fincanı sıvı yağ

YAPILIŞI: Fasulyeleri ayıkladıktan sonra 1 cm inceliğinde doğruyoruz. Yıkadıktan sonra yıkama suyuyla birlikte pişireceğimiz tencereye yerleştiriyoruz. Üzerine yemeklik doğradığımız soğanı, küp küp doğradığımız domatesi, pirinci ve tuz ekliyoruz. Ardından tencerenin dip kısmına inmeden üst tarafından karıştırıyoruz. Ocağa koyarak 5-10 dakika harlı ateşte, daha sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişiriyoruz. Eğer fasulyeniz sertse yarım su bardağı su koyarak pişirebilirsiniz. Piştikten sonra başka bir tavada eritilen tereyağ ve sıvı yağı üzerine gezdirerek altını kapatıyoruz.