İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, hazır domates mevsimiyken ve fiyatı çok düşmüşken, biz Türklerin en sevdiği saklama usullerinden biri olan domates konservesi yapmayı anlatıyorum.



KONSERVE EZME



MALZEMELER

3 kg domates

10 adet kırmızı kapya biber

1 kase dolusu cin biber

1 bağ maydanoz

15 diş sarımsak

1 çay bardağı tuz

3 su bardağı sirke

Sıvı yağ







YAPILIŞI: Kırmızı kapya biberleri fırında közlüyoruz ve rondoda çekiyoruz. Diğer tüm malzemeyi de rondodan geçiriyoruz. Büyük bir kasede bütün malzemelere sirkeyi de ekleyerek karıştırıyoruz. Hepsini kaynatıyoruz. Sıcakken kavanozlara doldurduktan sonra kapağını kapatıp ters çeviriyoruz.



KONSERVE DOMATES



MALZEMELER

50 kg domates

1 kg kırmızı kapya biber

Tuz

Ayçiçek yağı

YAPILIŞI: Domatesleri ve kırmızı biberleri rondoda çekiyoruz. Bir tencereye döküp, tuz ve ayçiçek yağı ekliyoruz. Malzemenin ölçüsü yarıya inene kadar kaynatıyoruz. Cam kavanozları da kaynatıyoruz. Sıcakken pişmiş domatesleri doldurup ağzını kapatıp kavanozları ters çeviriyoruz.



KONSERVE KAHVALTILIK SOS



MALZEMELER

3 adet patlıcan

2 tane kırmızı dolmalık biber

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı acı biber salçası

2 diş ezilmiş sarımsak

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı nane

Yarım çay bardağı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI: Patlıcanlı kahvaltılık sos yapımı için; öncelikle fırın tepsisinin içine alüminyum folyo serip patlıcan ile biberleri tepsiye yerleştirip közlüyoruz. Közlenen patlıcanı ve biberleri fırından alıp kabuklarını soyuyoruz. Közlenen patlıcanları robotta çekerek hafif eziyoruz. Biberleri minik minik doğruyoruz. Diğer tüm malzemeler ile beraber karıştırıyoruz. Bir taşım kaynatıp sıcakken kavanozlara doldurup ağzını kapatıp ters çeviriyoruz.