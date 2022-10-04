İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, otlu peynirli çay saati lezzetlerine yer veriyorum.



OTLU PEYNİRLİ POĞAÇA



MALZEMELER

4 adet yumurta

250 gr. beyaz peynir

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı yoğurt

Yarım demet dereotu

Yarım demet maydanoz

Tuz

Karabiber

Kabartma tozu

3.5 su bardağı

Un









YAPILIŞI: Önce yumurta, yoğurt ve sıvı yağı çırpıyoruz. Ufaladığımız beyaz peyniri de ekleyip karıştırmaya devam ediyoruz ve bu karışıma doğradığımız dereotu ve maydanozu da ekliyoruz. Tuz ve karabiberi de ekleyip en son unu ve kabartma tozunu da ekleyip yoğurmaya başlıyoruz. Minik bezelere ayırıp bezeleri yuvarlıyoruz. Yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine dizip önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz. Tercihen üzerine yumurta sarısı sürebilirsiniz.



OTLU PEYNİRLİ KREP



MALZEMELER

4 adet yumurta

2 su bardağı süt

1.5 su bardağı un

1/2 demet maydanoz ve dereotu

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı pul biber

1/2 çay kaşığı kekik

2 yemek kaşığı labne

YAPILIŞI: Bir kabın içine üç yumurta koyuyoruz. Mikserle birkaç dakika çırpıyoruz ve yumurtanın krema haline gelmesini sağlıyoruz. Sütü ve labneyi ilave ediyoruz. Arkasından unu yavaş yavaş ilave ediyoruz. İyice mikserle karıştırıyoruz. Kaşıkla karıştırıyoruz. Teflon tavayı ısıtıyoruz, krep harcından birer kepçe alıp tavaya döküyoruz, göz göz olunca çeviriyoruz.



OTLU PEYNİRLİ KEK



MALZEMELER

4 adet yumurta

250 gr. beyaz peynir

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı yoğurt

Yarım demet dereotu

Yarım demet maydanoz

Tuz

Karabiber

Kabartma tozu

3.5 su bardağı

Un

YAPILIŞI: Önce yumurta, yoğurt ve sıvı yağı çırpıyoruz. Ufaladığımız beyaz peyniri ekleyip karıştırmaya devam ediyoruz ve bu karışıma doğradığımız dereotu ve maydanozu da ilave ediyoruz. Tuz ve karabiberi de ekleyip un ve kabartma tozunu ilave edip karıştırıyoruz. Yağladığımız kek kalıbına döküp önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz.