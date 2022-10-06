Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, sonbaharın gözdesi, üzümün en esmer hali olan kara üzümlü tariflere yer veriyorum. Madem mutfağımıza aldık, o halde kara üzümü biraz tanıyalım.

Arkeolojik buluntularda; Anadolu'da Hititler zamanında üzümün büyük önem taşıdığı M.Ö. 1800-1550 yıllarında bağcılık çok gelişmişti. Dini merasimlerde ve sosyal yaşantıda üzümün Tanrılara adak olarak sunulduğu kaydedilmiştir. Hititler, bağ ve bahçe gibi varlıklarını korumak için bugünkü anlayışa uygun tarım yasalarını uygulamışlar. Yozgat Alişar'da yapılan kazılarda, M.Ö. 1800-1600 yıllarına ait üzüm salkımı şeklinde kaseler bulunmuş. Çorum Alacahöyük'teki kral mezarlarında M.Ö. 2300 yıllarına ait altın şarap bardağı ile testi bulunması tesadüf değildir. Ege ve Marmara bölgesindeki bağcılığın geliştiği yörelerde basılan paralar üzerinde üzüme yer verilmiş olması, bağcılığa verilen önemi gösterir. Bağcılık, Anadolu uygarlıklarında halkın geçiminde ve ticarette daima önemli bir rol oynamıştır.









ÜZÜM PELTESİ



MALZEMELER

1 kg siyah üzüm

1.5 su bardağı şeker

1 çay bardağı nişasta

6 su bardağı su

YAPILIŞI: Üzümleri yıkayıp su ve şekerle birlikte tencereye koyuyoruz, kaynadıktan sonra ocaktan alıp tel süzgeçten geçiriyoruz.

Elde ettiğimiz yaklaşık beş su bardağı üzüm suyunun dört bardağını bir tencereye alıyoruz. Kalan bir bardak üzüm suyunu, nişasta ile karıştırıp tencereye ekliyoruz. 10 dakika kadar karıştırarak kaynatıyoruz, muhallebi kıvamına geldikten sonra kaselere paylaştırıp soğuk olarak servis ediyoruz.



SİYAH ÜZÜM REÇELİ



MALZEMELER

1 kilo siyah üzüm

2 su bardağı şeker

4 su bardağı su

Yarım limon

YAPILIŞI: İlk önce tencereye şeker ve suyu koyup kaynatıyoruz. 10 veya 15 dakika sonra ayıklayıp yıkadığımız üzümleri şerbete ekliyoruz. Kaynadıktan sonra ara sıra karıştırarak kıvamını kontrol ediyoruz.

Yarım limonu ekleyerek reçel kıvamına geldiğinde ocaktan alıyoruz. Kavanoza dolduruyoruz.



ÜZÜM ŞERBETİ



MALZEMELER

1 kg siyah üzüm

2 su bardağı toz şeker

YAPILIŞI: Üzümleri yıkayıp tencereye alıyoruz, ocağa koyup üzümler patlayıp yumuşayana kadar pişiriyoruz. Üzümleri süzgeçten geçirip suyunu sıkıyoruz. Çıkan suyu tekrar tencereye alıyoruz. Şeker koyup 10 dakika daha kaynatıyoruz. Sıcak sıcak cam kavanozlara doldurup istediğimiz zaman soğutup servis ediyoruz.