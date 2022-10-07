Adana Lezzet Festivali bugün başlıyor. Adanalı iş insanları, Adanalı şefler ve gastronomi yazarları Adana'da bir araya geliyor. Her sene olduğu gibi lezzet şöleni tadında geçecek festivalde neler yok ki. Festivalde öne çıkan başlıklardan biri, sürdürülebilir Adana mutfağı. Bir diğeri ise coğrafi işaretli ürünlerin gastronomik deneyiminin dönüşümü yönünde değerlendirilmesi. Gastronomi ve turizmin değer yaratan birlikteliğinde yeni hedefler nedir, ne değildir konusu masaya yatırılıyor. Saray ve kültür tarihçisi Sayın Çağrı Başkurt moderatörlüğünde 'Şerbetliler' isimli söyleşi de gastronomi gönüllüleri için ayrı bir merak konusu. Yerel mutfağın korunmasında akademilerin yaklaşımı ve geleceğin tarım uygulamalarının konu edilmesi de yine festivalin gastronomik zenginliğini bizlere gösteriyor. Emeği geçen herkesi tebrik ediyor ve Adana lezzetlerinden nefis örneklerle devam ediyorum.



HALKA TATLISI



MALZEMELER

2 adet yumurta

2 su bardağı irmik

1.5 su bardağı un

1 su bardağı yoğurt

1 paket kabartma tozu







ŞERBETİ İÇİN:

3 su bardağı toz şeker

4 su bardağı su

YAPILIŞI: Öncelikle şerbetin hazır ve soğumuş bir halde olması gerekiyor. Hamur için gerekli olan malzemeler karıştırılır. Sıkma torbası ya da pompaya doldurulup, kızgın yağa sıkılarak kızartılır. Kızaran tatlılar yağdan çıkarılıp direkt şerbete atılır. 1-2 dakika şerbeti çekmesi beklenir ve şerbetten çıkarılır.



ADANA USULÜ SARIMSAKLI KÖFTE



MALZEMELER

2.5 su bardağı bulgur

1 su bardağı irmik

1 kaşık biber salçası

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay bardağı un

SOS İÇİN:

4 diş sarımsak

1 yemek kaşığı biber salçası

4 adet büyük boy domates

Limon tuzu

Tuz

Pul biber

Maydanoz

Yarım çay bardağı sıvı yağ

YAPILIŞI: Bulgur ve irmiği bir kaba koyup, üzerini geçmeyecek kadar soğuk su ekleyerek çekmesini bekliyoruz. Salça, tuz ve pul biberle birlikte yoğuruyoruz. Kıvam alınca unu ekleyip tekrar yoğuruyoruz. Küçük toplar halinde avucumuzun içinde yuvarlayıp serçe parmağımızla şekil veriyoruz. Tencerede su kaynatıyoruz ve köftelerimizi içine katıyoruz. 10-15 dakika pişiriyoruz. Ayrı bir tencereye domatesleri rendeliyoruz, dövdüğümüz sarımsakları içine koyup limon tuzu, pul biber, tuz, salça ve sıvı yağla birlikte pişiriyoruz. Pişen köftelerin suyunu süzüp sosunu üzerine döküyoruz. Maydanozla servis yapıyoruz.