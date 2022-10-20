Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün sebzeleri fırınlayarak hazırlıyoruz. Bu şekilde sunacağınız sebzelere karşı koyacak kimseyi tanımıyorum. Mutlaka denemelisiniz.



PIRASA GRATEN



MALZEMELER

1 kg. pırasa

2-3 adet orta boy havuç

1 adet kapya biber

1 adet kuru soğan

Tuz

Pul biber

3-4 yemek kaşığı sıvı yağ

BEŞAMEL SOS İÇİN:

1 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

2 su bardağı süt

ÜZERİ İÇİN:

100 gram kaşar peyniri









YAPILIŞI: Geniş bir tencereye sıvı yağ koyup üzerine sebzeleri pişme sırasına göre ilave edelim. Önce yemeklik doğranmış kuru soğanı, peşinden kapya biberi ve havucu ilave edelim. Sebzeler diriliğini kaybettiğinde isteğe bağlı biraz da pul biber ekleyelim. Son olarak ince doğranmış pırasayı ilave edip tencerenin kapağını kapatmadan kısık ateşte pişirelim. Pırasa hazır olduktan sonra beşamel sosu hazırlayalım. Uygun bir tencereye sıvı yağı ve tereyağını alıp eritelim, üzerlerine 2 yemek kaşığı un ekleyip unun kokusu çıkana kadar karıştıralım. Üzerine 2 su bardağı sütü azar azar ilave edip sürekli çırpıcıyla çırpalım. Sosumuz kıvam almaya başladığında üzerine biraz tuz ve karabiber ekleyip karıştıralım. Hazır olan sosu ocaktan alalım. Uygun bir tepsiye veya borcama pırasa yemeğini yayalım. Üzerine önce beşamel sosu sonra ise kaşar peynirini gezdirelim. Ve yemeğimizi 200 derece fırında üzeri kızarıncaya dek pişirelim.



ISPANAK GRATEN



MALZEMELER

Yarım kilo ıspanak

1 orta boy soğan

Yarım yemek kaşığı salça

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 orta boy patates (Haşlanmış)

1 orta boy havuç (Rendelenmiş)

Tuz

Karabiber

BEŞAMEL SOS İÇİN:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

1.5 su bardağı süt

Tuz

Karabiber

ÜZERİ İÇİN:

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

YAPILIŞI: Ispanağı temizleyip irice doğrayalım. Önce yemeklik doğradığımız soğanı zeytinyağıyla birkaç dakika kavuralım. Ardından salçayı ilave edelim. Birkaç kez çevirelim. Son olarak ıspanağı katalım. Suyunu salıp sonra çekene kadar orta ateşte tencerenin kapağı kapalı olarak pişirelim. Tuz ve karabiberi ilave edelim. Kendi halinde ılımaya bırakalım. Beşamel sos için erittiğimiz tereyağında unu birkaç dakika kavuralım. Sütü yavaş yavaş ilave edip koyulaşana kadar karıştırarak pişirelim. Tuz ve karabiberi ilave edelim. Ocaktan alalım. Haşlanmış patatesi irice ve yassı şekilde doğrayalım. Havucu irice rendeleyelim. Bu iki sebzeyi pişmiş ıspanak ile iyice karıştıralım. Küçük boy dikdörtgen fırın kabına sebze karışımını yayalım. Üzerine beşamel sosu dökelim. En üste de rendelenmiş kaşar peynirini serpelim. Hafif ısıtılmış fırında 180 derecede alt üst pişirme ayarında 20 dakika üzeri kızarana dek pişirelim. 10 dakika da sadece üst pişirme ayarında üzerini kızartalım.



KARNABAHAR GRATEN



MALZEMELER

HAŞLAMAK İÇİN:

1 orta boy karnabahar

1 çay kaşığı tuz

Su

SOSU İÇİN:

1 su bardağı süt

1 su bardağı yoğurt

Yarım su bardağı sıvı yağ

2 adet yumurta

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 tutam maydanoz

Yarım su bardağı un

ÜZERİ İÇİN:

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

YAPILIŞI: Karnabaharı küçük parçalar şeklinde koparıp yıkayalım. Uygun bir tencereye alarak tuzlu suda hafif diri kalacak şekilde haşlayalım. Onlar haşlanırken sosunu hazırlayalım. Maydanozu ince doğrayalım, sos malzemelerini bir kapta karıştıralım. Haşlanan karnabahar parçalarını süzüp sosun içine atalım. Daha sonra karnabaharlarımızı yağlanmış borcama sıkı bir şekilde dizelim. Kalan sosu üzerine dökelim ve önceden ısıttığımız 190 derece fırında 30 dakika üzeri kızarana kadar pişirelim. Üzeri kızarınca fırından çıkarıp rendelediğimiz kaşar peynirini serpip tekrar fırına verelim. Kaşar peyniri hafif kızarınca, yaklaşık 10 dakika sonra fırından alalım. 10-15 dakika dinlendirdikten sonra servis edebiliriz.