Bu akşam hem ekonomik hem de çok lezzetli bir menü hazırladım sizler için.



TAVUKLU DÜĞÜN ÇORBASI



MALZEMELER

350-400 gr. tavuk göğsü

3 yemek kaşığı un

4 yemek kaşığı yoğurt

1 adet yumurta sarısı

Pul biber

2-3 yemek kaşığı tereyağı

Limon suyu







YAPILIŞI: Tavuk etlerini kuşbaşı doğrayarak haşlıyoruz. Kemikli ise kemiğinden sıyırarak ufak ufak didikliyoruz. Diğer taraftan çorbanın terbiyesini hazırlamaya başlıyoruz. Bunun için yoğurt ve unu iyice çırpıyoruz. Yumurta sarısını, az limon suyu ilave ederek karıştırıyoruz. Hazırladığımız yoğurtlu karışımı et suyunun içine yavaş yavaş ve karıştırarak ilave ediyoruz. Didiklenmiş etleri de ekleyerek kısık ateşte çorbayı birkaç dakika daha kaynatıyoruz. Son olarak çorbanın tuzunu da ilave ederek üzerine tereyağı ve pul biber ile hazırlamış olduğumuz sosu gezdirip servis ediyoruz.



SULU PİLAV



MALZEMELER

2 su bardağı bulgur

6 su bardağı su

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı salça

1 adet biber

5 adet küçük domates

1 adet küçük boy patates (büyükse yarısı)

2 çay kaşığı tuz

1 adet tavuk suyu bulyon

YAPILIŞI: Bulguru ayıklayıp yıkıyoruz. Patatesimizi soyup küp küp doğruyoruz. Biberimizi de ince ince doğruyoruz. Tencereye zeytinyağı ve salça koyup kavuruyoruz. Patates ve biberi tencereye alıp salçamızla karıştırıyoruz. 1-2 dk. kısık ateşte bekletiyoruz. Daha sonra bulgurumuzu da tencereye alıp karıştırıyoruz. Suyu ekleyip kaynayana kadar yüksek ateşte tutuyoruz. Domatesleri kabuğunu soyup küçük küçük doğruyoruz. Kaynayan pilavımıza ekliyoruz. Tuzu ve bulyonu da koyup 15 dk. yüksek ateşte daha sonra suyunu çekene kadar kısık ateşte pişiriyoruz.



PEKMEZ HELVASI



MALZEMELER

250 gr. tereyağı

250 gr. un

2 su bardağı dut pekmezi

100 gr. ceviz

100 gr. fındık

100 gr. fıstık

YAPILIŞI: Hafif ısıtılmış yağın içerisine un dökülerek hafifçe pembeleşinceye kadar kavrulur. Kavrulan una dut pekmezi ilave edilerek 2 dakika kadar pişirilir. Servis tabaklarına alınarak üzerine dövülmüş olan kuruyemişler serpilir. Servise hem sıcak hem de soğuk olarak sunulabilir.