Herkese merhaba. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, pufidik yapısı ile sınırsız yenebilecek lezzet küpü pankeke yer veriyorum. Amerikan kahvaltılarının klasik yiyeceği olan pankek, aslında ilkel bir gıda maddesi. Pankekin geçmişe yolculuğu taş devrine kadar uzanıyor. Ancak pankek kelimesinin yazılı olarak ilk kullanımı, 1430'ların başında bir yemek kitabında yer alıyor. İlk pankeki yapanlar ise muhtemelen topraklarımızdaki buğdayı ilk evcilleştirenler. Neolitik çağdaki bu insanlar, kızıl küçük buğdayın tarımını yaptıktan sonra öğüterek un haline getirdiler. Unu, yumurta ve keçi sütü ile karıştırarak sıcak bir kayanın üzerinde pişirdiler. İlk pankek, insanlığa bu şekilde armağan edildi. Pankek, yüzyıllardır pek çok kültürde en çok tercih edilen gıda olmuş. Pankek ile olan serüvenimiz 30 bin yıl öncesine dayanıyor. Alp Dağları'nda bulunan Buzadam Otzi'nin midesinde 5 bin 300 yıl önce yediği pankek kalıntılarına rastlandı. Acaba pankek 5 bin yıl öncesinin de favori kahvaltısı olabilir mi? Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.



BADEM SÜTLÜ PANKEK



MALZEMELER

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı şeker

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 su bardağı badem sütü

2 su bardağı un

1 adet kabartma tozu

1 adet şekerli vanilin







YAPILIŞI: Yumurta ve şekeri köpürene kadar çırpıyoruz. Yağ, badem sütü ve şekerli vanilini ekleyip harmanlıyoruz. Son olarak da un ve kabartma tozunu ekleyip güzelce çırpıyoruz. Bir kaşıkla tavaya eşit miktarda döküyoruz. Kahverengi rengini alınca ters çeviriyoruz ve aynı işlemi yapıp servis tabağına alıyoruz.



KURU DUTLU PANKEK



MALZEMELER

400 gr. un

2 adet yumurta

70 gr. şeker

30 gr. pudra şekeri

250 gr. süt

3 gr. kabartma tozu

3 yemek kaşığı kuru dut

YAPILIŞI: Yumurta, süt, şeker ve pudra şekerini, pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpıyoruz. Ardından yavaş yavaş elenmiş unu ve kabartma tozunu ekliyoruz. En son kuru dutları ekliyoruz. Hazırlanan hamurdan kepçe yardımıyla teflon tavaya döküyoruz, orta derecedeki ateşte iki yüzünü de pişiriyoruz.



LABNELİ PANKEK



MALZEMELER

1 adet yumurta

1 su bardağı süt

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı silme tuz

1 yemek kaşığı sıvı yağ

3 yemek kaşığı labne

YAPILIŞI: Bütün malzemeleri güzelce karıştırıp pürüzsüz akışkan bir harç elde ediyoruz. Peçeteyle yağladığımız tavaya kaşıkla döküyoruz, arkalı önlü pişiriyoruz.