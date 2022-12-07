Dün akşam çok sevdiğim bir arkadaşım bana akşam yemeğine geldi. Yine zamanla yarıştığım, koşturmanın bolca yaşandığı 30 dakikalık bir serüvenin içine girdim. Misafir ağırlamayı oldum olası çok sevmişimdir. Bazen bir konsept belirlerim; çok sayıda arkadaşımı çağırırım ve tüm gün o davet için uğraşırım. Bazen de zor bir yemek seçip o yemeğin neredeyse tüm bileşenlerini kendim yapmaya çalışırım. Bazense böyle hazırlıksız yakalanırım ve kendimi bir koşuşturmanın içinde bulurum. Bakalım bugün sizler için yazdığım tarifleri beğenecek misiniz?



SOSLU BİFTEK



MALZEMELER

8 dilim biftek

Sıvı yağ

2 yemek kaşığı salça

3 adet orta boy domates

10-15 adet arpacık soğan

3-4 diş sarımsak

1 su bardağı sıcak su

Kekik

Karabiber

Pul biber

Tuz







YAPILIŞI: Tavaya az sıvı yağ koyarak kızdırıyoruz. Biftekleri arkalı önlü çok az yağda çeviriyoruz. Biftekleri üzerine yeteri kadar su koyarak düdüklüye düzgün bir şekilde diziyoruz. Üzerine rendelenmiş domates, salça ve su karışımını iyice karıştırdıktan sonra döküp yayıyoruz. İsteğe bağlı olarak arpacık soğan ve ikiye kesilmiş sarımsakları ilave ediyoruz. Son olarak baharatları da en üste serpiyoruz. Düdüklü tencerenin kapağını kapatıyoruz ve kaynama sesini duyduktan sonra kısık ateşe alıyoruz. 20- 25 dakika pişiriyoruz.



BROKOLİ KARNABAHAR KÖFTESİ



MALZEMELER

500 gr. brokoli ve karnabahar

1 adet soğan

3 yemek kaşığı un

3 adet yumurta

1 demet dereotu

1 parça beyaz peynir

Tuz

Karabiber

KIZARTMAK İÇİN:

Ayçiçek yağı

YAPILIŞI: Brokolileri ve karnabaharları haşlayıp çatalla eziyoruz. İçine rendelenmiş soğan, kıyılmış dereotu, peynir, üç yumurta, un, tuz, karabiber ekleyip iyice karıştırarak mücver kıvamına getiriyoruz. Bir tavada ayçiçek yağını kızdırıyoruz. Harcı kaşıkla tavaya döküp arkalı önlü kızartıyoruz.



FINDIKLI ÇİKOLATALI HELVA



MALZEMELER

2 su bardağı un

1.5 su bardağı su

125 gr. tereyağı

1 su bardağından iki parmak fazla toz şeker

100 gr. çikolata

YAPILIŞI: Tereyağını eritip unu, cevizi ekliyoruz. Kısık ateşte kavuruyoruz. Unun kokusu çıkmaya başlayınca ve rengi dönünce toz şekeri ilave ediyoruz. İyice kavuruyoruz. Sıcak suyu ekleyip kapağını kapatıyoruz ve içine çikolatayı rendeleyip katıyoruz ve 10 dakika dinlendiriyoruz. İyice karıştırıyoruz ve kaşık yardımıyla şekil vererek servis ediyoruz.