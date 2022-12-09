İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Kilis'teyiz. Kilis mutfağı, Türk ve Halep mutfağı özelliklerini yansıtıyor diyebiliriz. Ön planda yağlı, baharatlı yemekler olduğu gibi zeytinyağlı yemekleri de vazgeçilmez. Yörede yetiştirilen yüksek kaliteli zeytinlerden elde edilen zeytinyağı, her Kilislinin mutfağında bulunan vazgeçilmez bir besin malzemesidir. Bence bu yağın sadece Kilislilerin değil, bizlerin de mutfaklarında bulunması gerekiyor.



TEŞRÜBE



MALZEMELER

Kuşbaşı doğranmış kuzu veya dana eti

2 adet yemeklik doğranmış soğan

2 adet doğranmış biber

2 adet yemeklik doğranmış domates

1 çorba kaşığı biber salçası

1 çorba kaşığı domates salçası

Tuz

Karabiber

6 su bardağı sıcak su

2 adet iri doğranmış patlıcan

2 adet küp doğranmış tırnak pide

Sarımsaklı yoğurt

Zeytinyağı







YAPILIŞI: Öncelikle doğradığımız soğanları ve biberleri zeytinyağında kavuruyoruz. Üzerine etleri koyup suyunu salıp çekene kadar kavuruyoruz. Salçaları ve domatesi ilave edip biraz daha kavurup, sıcak suyu, tuzu ve karabiberi ilave edip düdüklü tencerede etler yumuşayana kadar pişiriyoruz. Suyunu çok koymamızın sebebi, pideleri yemeğin suyu ile ıslatacak olmamız. Yemeğimiz pişerken patlıcanları az yağda kızartıyoruz. Yemeğimiz piştiğinde patlıcanları ilave edip bir-iki taşım kaynatıyoruz. Pideleri doğrayıp servis tabağına alıyoruz. Üzerine yemeğin suyundan koyup sarımsaklı yoğurdu gezdiriyoruz.



FIRIN YAPMASI



MALZEMELER

1 kg. dana kıyma

2 kg. ince bulgur

2 kg. sitti simit (ince bulgurun daha küçüğü)

1 kg. patates

3 adet büyük boy soğan

Yarım kg. iç yağı

1 kg. zeytinyağı

2 yemek kaşığı domates

2 yemek kaşığı biber salçası

2 adet taze kırmızı biber

1 çay bardağı kuru nane

Pul biber

2 yemek kaşığı nar ekşisi

En az 2 yemek kaşığı kimyon

1 kase nar tanesi

YAPILIŞI: Önce zeytinyağını ısıtın, içine iç yağını ilave edin ve soğutun. Bir kaseye bulgur, kıyma ve baharatları koyup ıslatın. Zeytinyağını da ekleyip tekrar yoğurun. Hamur gibi olunca, köfteleri elinize top şeklinde alın ve iki avucunuzun arasında yapma şeklini verin. Fırın tepsisini az yağlayın ve yapmaları tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 185 derecelik fırında pişirin.



CENNET ÇAMURU



MALZEMELER

200 gr. kadayıf

100 gr. tereyağı

2 su bardağı toz şeker

1 su bardağı dövülmüş yeşil fıstık

1 rulo kaymak

YAPILIŞI: Teflon bir tepsiyi ateşe koyup kısık ateşte yağı eritin. Kadayıfı tepsiye koyun, elinizle iyice ovalayın. Daha sonra tahta kaşıkla devamlı karıştırarak 10 dakika kavurun. Şekeri koyup beş dakika daha çevirin. Harcı küçük bir tepsiye kaşık kaşık koyup bastırın. Üzerine parça parça kaymak koyup fıstık serpin, ılık servis yapın.