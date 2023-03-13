Baharla birlikte aklımıza Ege yemekleri gelmeye başladı. Güzel Bodrum'un kendine has mis kokulu yemekleri ile bugünlük benden bu kadar diyorum... Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.







YUMURTALI ACI OT

MALZEMELER

1 bağ acı ot

1 adet kuru soğan

3-4 adet taze soğanın yeşil kısımları

2 adet yumurta

Sıvı yağ

Tuz

Pul biber

Karabiber

YAPILIŞI: Önce acı otları bol suyla yıkıyoruz. Sonra en ucundan başlayarak elimizle kırıyoruz. Sapına geldiğimizde çıt diye kırılmayan kart kısımları atıyoruz.

Ardından soğanları doğrayıp soteliyoruz. Soğanların rengi dönünce acı otları ekliyoruz. Kısık ateşte iyice yumuşayana kadar, arada bir tahta kaşıkla karıştırarak pişiriyoruz. Ancak çok sık karıştırmamaya çalışıyoruz. Piştikten sonra tuz, iki yumurta, pul biber ve karabiber ekliyoruz. Yumurtalar pişince altını kapatıyoruz.







GAMBİLYA FAVA

MALZEMELER

1 su bardağı gambilya

1 adet orta boy soğanın yarısı

Yarım limon kabuğu

1-2 diş sarımsak

1/4 demet dereotu

1 yemek kaşığı tuz

3 su bardağı su

YAPILIŞI: Gambilyayı iki kez yıkayıp süzüyoruz. Soğanı ve limon kabuğunu ince ince kıyıyoruz. Ardından gambilya, soğan ve limon kabuklarını tencereye alıyoruz.

Üzerine tuz, zeytinyağı ve su ilave edip kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra gambilyalar pişip ezilinceye kadar 3 dakikada bir çırpıyoruz. Püre haline getirdiğimiz favayı ince tel süzgeçten geçiriyoruz. İnce ince kıydığımız dereotunu ve ezdiğimiz sarımsağı isteğe göre ilave edip karıştırıyoruz.

Ardından cam fırın kabına döküp soğutuyoruz. Oda sıcaklığına gelen favayı buzdolabında bekletip soğuk servis yapıyoruz.







LOKUM PİLAVI

MALZEMELER

200 gr. az yağlı kıyma

1 diş sarımsak

1 adet orta boy soğan

Bir tutam pul biber

50 gr. tereyağı

Bir tutam karabiber

400 gr. pilavlık lokum

YAPILIŞI: Lokum erişteleri, makarna haşlar gibi, kaynamış hafif tuzlu suda dört-beş dakika haşlayıp süzüyoruz. Ayrı bir tavada kıyma, soğan ve sarımsağı kavuruyoruz, ardından baharatları ekliyoruz. Haşladığımız erişteleri kıyma sosunun üzerine döküp karıştırıyoruz ve sıcak olarak servis ediyoruz.