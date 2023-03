6 Şubat tarihinde Türkiye'de yaşanan iki büyük deprem sonrası enkaz altından çıkarılan binlerce anne ve yenidoğan bebek tüm ülkemize umut ışığı oldu.

Günlerce enkaz altında kalıp beslenemeyen bebekler için Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan ilk açıklamada anne sütünün önemini vurgulanıyordu.

Sağlık Bakanlığı, özellikle deprem bölgesindeki annelerin, afet sonrası olası enfeksiyonlara karşı dirençli hale getirebilmek için bebeklerini mümkün olabildiğince anne sütü ile beslemelerinin önemine dikkati çekti.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve beraberinde 10 ilde birden yıkımların ve can kayıplarının yaşanmasına sebep olan 7,7 ve 7,6'lık depremlerden sonra bölge halkı çadırlarda yaşamaya başladı. Emziremeyen annelerin ise bebeklerini sağlıklı bir şekilde besleyebilmeleri iyice zorlaştı.



YETERSİZ BESLENME

Afet sonrası 5 yaş altındaki çocuklarda beslenme yetersizliği sık görülen bir husus. Uzmanlar, yeterli protein, karbonhidrat ve yağ alınamamasına bağlı protein enerji bozukluğu (malnütrisyon), lojistik nedenlerden dolayı taze besinlere ulaşma yetersizliği nedeniyle mikronutrient (mikro besin) eksikliği çocukların bilişsel, psikolojik, nörolojik ve fiziksel gelişimlerini büyük ölçüde etkileyerek kalıcı hasar oluşturabileceğine değiniyor. Bu nedenle özellikle 5 yaş altı çocuklar arasında malnütrisyon görülme riski yüksek olduğu için beslenme durumunun saptanmasında çocuklara öncelik verilmesi gerektiği ortada.







Her birimiz kendimize göre bütçemiz el verdiği ölçüde depremzedelere yardımlarda bulunduk lakin bu yardımlarımızın sürdürülebilir bir şekilde devamı çok büyük önem arz etmekte.

Bu fikirden yola çıkarak her birimizin evindeki malzemelerde kolaylıkla hazırlayabileceği ve saklayabileceği kavanoz mamaları deprem bölgelerindeki bebeklere göndermeyi sizlere teklif ediyorum. Üzerlerine tarih atarak hazırlayabileceğimiz, hemen sıcakken temiz kapaklar ile kapatabileceğimiz kavanoz mamalar çadırlarda yaşamak zorunda kalan anneler için bence büyük ihtiyaç. Evde sebzeli kavanoz mama yapmak hem çok kolay hem de sağlıklıdır. Maliyeti düşük, yararı bir o kadar fazla alan sebzeli ve meyveli kavanoz mamaları hazırlarken mevsimindeki ürünleri kullanmamız oldukça önemli.



BESLEYİCİ VE SAĞLIKLI

Sebzeli mamalar besleyici olduğu gibi sebze sevmeyen çocuklarımız için ideal bir mamadır.

Her anne bebeği için en iyisini ister. Bebeklerimiz için en sağlıklı mama daima yine annelerin yaptığıdır. Kavanoz mama yapılırken kullanılan malzemeler de mamanın kalitesi ve besleyiciliği için muazzam önem taşır.

Anneler için pratik, bebekler için bir o kadar sağlıklı sebzeli kavanoz mamaları depremzedelere gönderebilir, bebeklerini sağlıklı beslemelerine yardımcı olabilirsiniz.

Kavanoz Mamalar için dikkat edilmesi gerekenler;

1- Ortalama dolap ömrü 1 haftadır.

2- Dolaptan çıkarttığınız mamayı aynı gün tüketmelisiniz.

3- Beslemeden artan mama olursa tekrar kullanmayınız.

4- Mamayı bebeğinize çok soğuk vermeyin. Boğazlarının şişmesine neden olabilir. Mama oda sıcaklığına geldiğinde vermeniz en doğrusudur.

5- Kavanoz mama hazırlarken üzerine içeriği ve tarihini yazmayı unutmayınız.







KAHVALTI MAMASI



MALZEMELER

Yarım muz

1 tatlı kaşığı labne

1 tatlı kaşığı pekmez

1 yemek kaşığı irmik

1 su bardağı su yada peynir altı suyu

YAPILIŞI: Muz cam rende de rendelenir veya çatalla ezilebilir. Tüm malzemeler karıştırılır ve son olarak pekmez ilave edilir.



BİSKÜVİLİ MAMA



MALZEMELER

1 tepeleme yemek kaşığı irmik

1,5 çay kaşığı pirinç unu

1 yemek kaşığı bebek bisküvisi

1 adet muz ya da kokulu mevsim meyvesi

2 çay bardağı içme suyu

YAPILIŞI: İrmiği şişene kadar su veya sütle haşlayın ve üzerine pirinç ununu ekleyin.Ilımaya bırakın. Üzerine muzu ve bisküviyi ekleyip karıştırın. Sıcakken kavanozu kapatıp ters çeviriyoruz.



YEŞİL MAMA



MALZEMELER

1 minik armut

1 tatlı kaşığı irmik

MALZEMELER

1 çay bardağı su

Varsa bir çiçek brokoli

2 küp peynir altı suyu

YAPILIŞI: Rendenin minik gözünde armut ve brokoliyi rendeleyelim. Pişirecegimiz kaba alalım. Üzerine peynir altı suyu, su ve irmiği ilave edip altı kısık şekilde yavaş yavaş pişirelim. İrmikler piştiğinde kapatıp soğumadan hemen kavanozlara doldurup ağzını sıkıca kapatalım.



SEBZELİ MAMA



MALZEMELER

1 sap kereviz

1 adet havuç

Yarım fincan sarı mercimek

1 adet arpacık soğanı

2 diş sarımsak

YAPILIŞI: Tüm malzemeleri küp küp doğrayıp yumuşayana kadar pişirelim. Robottan geçirelim ve sıcakken kavanozlayalım.



BALKABAKLI MAMA



MALZEMELER

Bal kabağı

Elma

İrmik

Ceviz

Su

YAPILIŞI: Meyveyi ve sebzeyi dilediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Bal kabak ve elmayı buharda haşlayıp blenderdan ya da tel süzgeçten geçirip tencerede irmikle birlikte pişiriyoruz sıcakken kavanozlara koyup ters çeviriyoruz.