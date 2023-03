Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün sebzeleri fırınlayarak hazırlıyoruz. Bu şekilde sunacağınız sebzelere karşı koyacak kimseyi tanımıyorum. Mutlaka denemelisiniz. Sağlıklı besinin en önemli püf noktası sağlıklı bir pişirme yönteminden geçer. Besinlere uyguladığın pişirme yöntemleriyle besinlerin besleyici değerlerini azaltabilir, arttırabilir ya da beslenme örüntündeki yağ dengesini aşabilirsin! Pişirme yöntemi olarak besinden maksimum fayda sağlayacak, yağı azaltacak en akıllı yöntemlerden biri fırında pişirmedir. Her sebzeyi kolaylıkla bulabildiğimiz kış mevsiminde fırın sebzeleri ister yoğurt ilavesiyle ana yemek olarak; istersek de ızgaranın yanına eşlikçi olarak kullanabiliriz. Önemli nokta hangi sebzeyi ne kadar pişirmemiz gerektiğini ve hangi baharatlarla lezzetlendirmemiz gerektiğini bilmemiz.







FORMUNUZU KORUYUN

Pişirme yöntemleri arasında oldukça sık tercih edilenlerden biri de fırında pişirme yöntemi olarak değerlendirilmektedir. Sağlıklı pişirme yöntemleri arasında yer alan ve en lezzetli yemeklerin çıkarılmasına yardımcı olan fırında pişirme yöntemi, özellikle de kilo vermeye çalışan ya da sağlıklı beslenme ile formunu korumak isteyen bireyler tarafından tercih edilmektedir. Üstelik daha az yağlı yemekler pişirildiğinden sağlık açısından da faydalı olmaktadır. Fırında pişirme yöntemi ile hazırlanabilecek pek çok besin bulunmaktadır. Patates, soğan, kabak, havuç, biber, domates, kereviz, karnabahar, brokoli ve patlıcan gibi sebzeler, fırında pişirilen sebzeler olarak gösterilebilmektedir. Öte yandan fırında yalnızca sebze yemekleri değil, aynı zamanda et, balık ve tavuk gibi protein değeri yüksek olan besinler de pişirilebilmektedir. Günümüzde birçok ev hanımı gerek diyet yaparken gerekse misafir ağırlayacağı zaman en lezzetli yemeklerini fırında pişirmektedir. Ancak bu pişirme yönteminde pişirilen besine göre dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunmaktadır. Örneğin; kek ya da hamur işi türünde besinler pişirilirken mutlaka önceden bir ısıtma yapılmalı ve pişme esnasında fırının kapağı açılmamalıdır. Fırın içerisinde kuru hava olduğundan et, balık, tavuk ve sebze yemeklerini minimum düzeyde yağ ile pişirmek mümkün olduğundan, fazla yağ kullanımından kaçınılmalıdır. Yumuşak bir yemek pişirmek istendiğinde üstü örtülmeli, pişirme esnasında yemeklerin kurumaması istendiğinde ise fırının içine bir bardak su koyulmalıdır. Bu sayede oluşacak buhar ile kurumanın önüne geçilebilmektedir. Sağlıklı beslenme ile hem sağlık hem de formuna dikkat edenlerin tercihi olan fırında pişirme yöntemi ile oldukça lezzetleri yemekler çıkarabilmek için bu hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.







FAYDASI SAYMAKLA BİTMEZ

Uzmanlar tarafından tavsiye edilen yöntemlerden fırında pişirme yöntemi, sağlık açısından bir hayli faydalı olmasıyla bilinmektedir. Bu pişirme yönteminin en önemli faydalarından biri de az yağla pişirme sağlanmasıdır. Özellikle de kilo verebilmek amacıyla beslenme programı uygulayan insanlar açısından önemli bir etken olan az yağlı yemekler, kolay kilo vermeye yardımcı olmaktadır. Fırında pişirmenin faydaları bu kadarla sınırlı kalmazken, besinlerin değerini kaybetmemesi de yine bu yöntemin faydası olarak gösterilebilmektedir. Fırınlamanın olumlu yanı, ekstra yağ ilave etmenize gerek kalmamasıdır. Besinler içerdikleri yağ veya suyla pişer ve bu şekilde lezzetlerinden hiçbir şey kaybetmezler, bu nedenle sağlıklı pişirme yöntemleri arasındadır.



FIRINDA PIRASA



MALZEMELER

1 kg. pırasa

2-3 adet orta boy havuç

1 adet kapya biber

1 adet kuru soğan

Tuz

Pul biber

3-4 yemek kaşığı sıvı yağ



BEŞAMEL SOS İÇİN:

1 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

2 su bardağı süt

ÜZERİ İÇİN:

100 gram kaşar peyniri



FIRINDA ISPANAK



MALZEMELER

Yarım kilo ıspanak

1 orta boy soğan

Yarım yemek kaşığı salça

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 orta boy patates (Haşlanmış)

1 orta boy havuç (Rendelenmiş)

Tuz

Karabiber

BEŞAMEL SOS İÇİN:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

1.5 su bardağı süt

Tuz

Karabiber

ÜZERİ İÇİN:

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

YAPILIŞI: Ispanağı temizleyip irice doğrayalım. Önce yemeklik doğradığımız soğanı zeytinyağıyla birkaç dakika kavuralım. Ardından salçayı ilave edelim. Birkaç kez çevirelim. Son olarak ıspanağı katalım. Suyunu salıp sonra çekene kadar orta ateşte tencerenin kapağı kapalı olarak pişirelim. Tuz ve karabiberi ilave edelim. Kendi halinde ılımaya bırakalım. Beşamel sos için erittiğimiz tereyağında unu birkaç dakika kavuralım. Sütü yavaş yavaş ilave edip koyulaşana kadar karıştırarak pişirelim. Tuz ve karabiberi ilave edelim. Ocaktan alalım. Haşlanmış patatesi irice ve yassı şekilde doğrayalım. Havucu irice rendeleyelim. Bu iki sebzeyi pişmiş ıspanak ile iyice karıştıralım. Küçük boy dikdörtgen fırın kabına sebze karışımını yayalım. Üzerine beşamel sosu dökelim. En üste de rendelenmiş kaşar peynirini serpelim. Hafif ısıtılmış fırında 180 derecede alt üst pişirme ayarında 20 dakika üzeri kızarana dek pişirelim. 10 dakika da sadece üst pişirme ayarında üzerini kızartalım.