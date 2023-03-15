İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, hemen hepinizin kolaylıkla bulabileceği malzemeler ile sofra hazırlıyorum. Kağıt kebabını bilirsiniz; çoğunlukla dana ya da kuzu eti ile yapılır. Ancak devir ekonomi devri; bu yüzden ben bugün tavuk etli bir kağıt kebabı yaptım sizler için. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



TAVUKLU KAĞIT KEBABI



MALZEMELER

300 gr. kuşbaşı doğranmış tavuk göğsü

2 adet domates (kabuğu soyulup küp küp doğranmış)

1 adet havuç (küp küp doğranmış)

2 adet patates (küp küp doğranmış)

1 adet yemeklik doğranmış soğan

1 su bardağı bezelye (konserve)

1 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı salça

Tuz

Karabiber

Kırmızı biber







YAPILIŞI: Bütün malzemeyi doğruyoruz. Soğanları zeytinyağında kavurup içine tavuk göğsünü ilave ediyoruz ve suyunu salıp çekene kadar pişiriyoruz. Daha sonra sıcak suyu, salçayı ekliyoruz. Kaynamaya başlayınca içine patatesleri, havucu ve baharatları ekleyip pişiriyoruz. Havuçlar yumuşadığı zaman bezelyeyi ekleyip biraz daha pişiriyoruz. Fırın tepsimize yağlı kağıt seriyoruz. Ortasına harcımızı koyup zarf şeklinde kapatıyoruz. Daha sonra ters çevirip altı üste gelecek şekilde fırın tepsimize koyuyoruz. 190 derece fırında pişiriyoruz.



MANTARLI ARPA ŞEHRİYE PİLAVI



MALZEMELER

1.5 su bardağı arpa şehriye

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 kase dilimlenmiş mantar

Yarım yemek kaşığı domates salçası

Yarım yemek kaşığı biber salçası

Tuz

2 bardak sıcak su



VİŞNE PELTELİ MUHALLEBİ



MALZEMELER

PELTE İÇİN:

2 su bardağı vişne

2 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı nişasta

MUHALLEBİ İÇİN:

4 su bardağı süt

2 yemek kaşığı nişasta

3 yemek kaşığı un

4 yemek kaşığı toz şeker

1 paket vanilya

YAPILIŞI: Vişneleri, su ve şekerle kaynatıyoruz. Ocaktan alıp suyunu süzüyoruz, süzülen suyu tekrar ocağa koyuyoruz.

Nişastayı su ile açıp kaynamakta olan vişne suyuna ekliyoruz. Karıştırarak, kıvam alana kadar pişiriyoruz. Soğuyup katılaşmadan kaselere döküyoruz.

MUHALLEBİ İÇİN:

Malzemeyi iyice çırpıyoruz, muhallebi kıvam alıncaya kadar sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Pelte dökülmüş kaselere paylaştırıp buzdolabında iki saat dinlendiriyoruz.