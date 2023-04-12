Bugün İdilika'nın Mutfağı, iftar sofrasında Artvin'de. Artvin, yeşil ve mavinin karışımıyla oluşmuş bir cennet parçası gibidir. Yöreye has yemeklerinde Karadeniz Bölgesi'nin ve Kafkaslar'ın izlerini görebildiğimiz Artvin mutfağında geniş ve zengin bir yemek kültürü hakimdir. Denilebilir ki; Artvin mutfağının sırrı biraz da sahip olduğu eşsiz güzellikteki geniş yaylalarda yetişen bitkilerin kullanılan malzemelere işleyen aromalı tatlarında gizlidir.









KARALAHANA DOLMASI



MALZEMELER

2 bağ karalahana

1 su bardağı pirinç

2 adet kuru soğan

Yarım su bardağı zeytinyağı

2 yemek kaşığı salça

Tuz

Karabiber

Kuru nane

ÜZERİNE:

Yarım limon suyu

YAPILIŞI: Öncelikle karalahanaları kaynar suda haşlayıp soğuk sudan geçirin. Damarlı kısımlarını keserek alın. Bir su bardağı pirinci yıkayıp süzün. İç harcı için; küp küp doğranmış soğanı, zeytiyağını, salçayı, tuzu, karabiberi ve naneyi karıştırın. Karalahana yapraklarını uygun şekilde keserek parçalara ayırın. İç harcı yaprakların bir kenarına koyarak kalem gibi sarın. Tencerenin dibine kara lahana yaprağı döşeyin. Üzerine karalahana sarmalarını dizin. Üzerine iki su bardağı suyu ilave edin. Önce hızlı ateşte kaynatın, sonra ocağı kısık ateşe ayarlayıp sarmalar yumuşayana kadar pişirin. Piştikten sonra yarım limon suyunu dolmaların üzerine gezdirin. Tencerenin kapağını kapatıp yarım saat demlendirdikten sonra servis yapın.







SİRON



MALZEMELER

Yarım kg. süzme yoğurt

1 bardak su

4-5 diş sarımsak

200 gr. tereyağı

Tuz

1 paket siron

YAPILIŞI: Hazır satılan sironlardan alabilir ya da yufkayla kendiniz yapabilirsiniz. Süzme yoğurdu çırpma teliyle çırpın, üzerine ezilmiş sarımsakları ekleyin. Sironları cam fırın kabına dizin ve üstüne sıcak su ilave edin. Fırına koyup sironların suyu çekmesini bekleyin. Sonra yoğurtlu karışımı üzerine döküp beş dakika daha fırında tutun. Çıkardıktan sonra üzerine eritilmiş tereyağı, pul biber, nane dökerek servis yapın.



HASUTA



MALZEMELER

1 yemek kaşığı dut pekmezi

1-2 yemek kaşığı nişasta (kıvamını nasıl isterseniz)

2-3 yemek kaşığı şeker (damak tadınıza göre)

2 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı su