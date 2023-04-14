İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, Anadolu'dan Avrupa kıtasına doğru ilerliyoruz. Şen insanları, nefis yemekleri ve kültürüyle farkını her daim gösteren Edirne'de iftar sofrasına konuk oluyoruz. Edirne; genellikle Osmanlı saray mutfağının lezzetlerini yansıtan bir mutfak kültürüne sahip. Günümüze kadar gelen etli yemekler, hamur işleri ve tatlılar, özellikle iftar sofralarında hâlâ tercih ediliyor. Meyve ve sebze de Edirne mutfağında önemli bir yer tutuyor. Bu şehirde Türkiye çapında ünlü beyaz peynirler de imal ediliyor. Edirne peyniri; genellikle koyun sütünden yapılıyor. Mamzana, tarhana, ciğer sarması, akıtma, badem ezmesi, lokma, gaziler helvası ve deva-i misk; Edirne'ye özgü yemek ve tatlıların başında geliyor. Ayrıca borani, zerde, süte peynir eklenerek yapılan akçakatık ve hardaliye de yöreye özgü lezzetler arasında yer alıyor.









BULGUR ÇORBASI



MALZEMELER

1 su bardağı ince bulgur

1 adet kuru soğan

2 domates

1 yemek kaşığı domates salçası

12 su bardağı su

3 yemek kaşığı ayçiçek yağı

2 çay kaşığı kuru nane

Tuz

YAPILIŞI: Bulgur yıkanıp süzülür. Kuru soğan doğranır ve ayçiçek yağında kavrulur. Domates rendelenir ve domates salçası ile birlikte soğanın üzerine eklenir, birlikte biraz daha kavrulur. Su ilave edilir ve kaynaması için beklenir. Su kaynadıktan sonra bulgur koyulur, tuz ve karabiberi de eklenir. Bulgur pişene kadar kaynatılır ve sonrasında kuru nane ile servis yapılır.









ZİRVA



MALZEMELER

1/2 kg. kuzu veya tavuk eti

200 gram badem

5-6 adet büyük kuru üzüm

1 çorba kaşığı bal

5 hurma

10 adet kuru kayısı

2 adet incir

1 çorba kaşığı nişasta

3-4 kuru siyah erik

Haşhaş tohumu

Safran

YAPILIŞI: Ete yarım çay bardağı su ilave edilip ateşin üzerine konur. Rengi değişince bir su bardağı sıcak su ve tuz ilave edilerek pişirilir. Bir kapta nişasta, su ile eritilir. Bir taraftan soyulmuş bademler ve ince ince doğranmış kayısılar haşlanır. Üzümlerin çekirdekleri çıkarılır. Hurma ve incirler doğranır. Tüm bu malzemelere ısıtılmış bal, erik ve safran da eklenerek nişastalı su ile birlikte ete katılır ve yoğunlaşana kadar karıştırılır. Pişen yemek ateşten alındıktan sonra üzerine haşhaş tohumu serpilir. Yaklaşık 10 dakika dinlendirildikten sonra servis edilir.



PİYAZİYE



MALZEMELER

250 gr. kıyma

200 gr. kuşbaşı et

1 çay bardağı pirinç

5 büyük boy soğan

1 limon suyu

2 çorba kaşığı tereyağı

Tuz

Karabiber

YAPILIŞI: Küçük kuşbaşı doğranmış etleri, yarım çay bardağı suyla pişirip yağda çeviriyoruz. Dört soğanın kabuklarını soyup kabuktan sonraki iki kat kalıncaya kadar içlerini boşaltıyoruz. Boşaltılan içlerden ikisini ince kıyıp, önceden ıslatılmış pirinç, kıyma, tuz, karabiber ve bir limon suyu ile karıştırıp iç hazırlıyoruz. Hazırlanan iç ile soğanları dolduruyoruz. Küçük bir tepsiye yuvarlak dilimler halinde kesilmiş soğanları yerleştirip üzerine doldurulmuş soğanları koyuyoruz. Üzerine pişmiş etleri, onun üzerine de kalan soğanları yerleştirip bir miktar suyla fırına veriyoruz. Kontrollü olarak pişiriyoruz. Servis yaparken üzerini karabiber veya nane ile süslüyoruz.



GAZİLER HELVASI



MALZEMELER

2.5 su bardağı un

2.5 su bardağı süt

250 gr. tereyağı

2.5 su bardağı toz şeker

YAPILIŞI: Yağın tamamını eritip soğutuyoruz. Unu ilave edip devamlı karıştırarak kokusu çıkana kadar kavuruyoruz. Ayrıca sütü şekerle kaynatıp tencereye ilave ediyoruz. Kısık ateşte karıştırarak 10 dakika pişiriyoruz.