Zengin mutfağı, tarihe ışık tutan tarihi yapıları ve doğal güzellikleriyle kahraman şehir Maraş. Kahramanmaraş'ta kültürel değerlerin bir öğesi de yemek ve tatlılardır. Kış için tarhana, bulgur, döğme, nişasta hazırlanır ve biber, patlıcan, kabak, bamya ve fasulye gibi yiyecekler kurutularak saklanır. Kahramanmaraş yemekleri bulgur ve et ağırlıklıdır. Bu malzemeler birçok yemekte kullanılır. Baharat çeşitlerine çok önem verilir. Kekik, nane ve özellikle sumak ekşisi bolca kullanılır.









DESTANSI LEZZETLER

Anadolu'nun en eski şehirlerinden ve kültür merkezlerinden biri de Kahramanmaraş'tır. Halen tamamen işlenmemiş olan folklörünün zenginliğine, yetiştirdiği alimler ve sanatçılara kadar halkın da katkısı olmuştur. Kahramanmaraş'ın mutfak zenginliği damaklara destan yazacak kadar büyüktür, daracık sokaklarını gezerken mutfaklarda pişen o güzel yemeklerin kokusuna dayanamaz ve her kapıyı çalmak istersiniz. Bazı yemek çeşitleri komşu bölgelere yayılmış farklı baharatlar kullanılarak veya farklı pişim uygulanarak o bölgeye adapte edilmiştir, bu yemeklerin birçoğu Kahramanmaraş yemek kültürüne aittir. Asırlardan beri ninelerimizin annelerimizin öpülecek ellerinin pişirdiği yemekler özünü korumuş bugünlere gelerek bizlere de nasip olmuştur. Kahramanmaraş çarşılarında gezinirseniz mutlaka Saraçhane Çarşısı'na uğramanız gerekir. Kahramanmaraş'ın yaylalarından gelen mevsimlik taze meyve, sebze ve yayla balı ile keçi sütünden üretilen bembeyaz tereyağını, peynirini ve herkesin damak tadına uyan diğer el yapımı gıda ürünlerini bulabilirsiniz.



ELİ BÖĞRÜNDE



MALZEMELER

500 gr. kuzu kuşbaşı

5 adet domates

2 adet büyük dolmalık yeşil biber

2 adet kırmızı kapya biber

10-12 diş sarımsak

Tuz

Karabiber

Kekik

Zeytinyağı

Sıcak su









YAPILIŞI: Eti; zeytinyağı, karabiber, tuz ve kekik ile karıştırın ve en az dört saat bu şekilde bekletin. Et marine olduktan sonra tepsinin bir kısmına yayın. Diğer kısma kabukları soyulup yemeklik doğranmış domatesleri, ortasına soyulmuş bütün sarımsakları koyun. Biberleri de boyuna kesip domateslerin üzerine yerleştirin. Üzerine damak tadınıza göre tuz ve karabiber ekleyin ve bir çay bardağı kadar zeytinyağı gezdirin. Son olarak bir su bardağı kadar sıcak su dökün. Tepsinin ağzını önce fırın kağıdı, sonra alüminyum folyo ile kapatın ve 200 derecelik fırında bir saat 15 dakika kadar üzerini hiç açmadan pişirin.



SÖMELEK KÖFTESİ



MALZEMELER

200 gram çift çekilmiş yağsız dana kıyma

1 su bardağı köftelik ince

Yarım su bardağı irmik

2 yemek kaşığı un

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı biber salçası

Kimyon

Tuz

Karabiber

SOSU İÇİN:

2 yemek kaşığı tereyağı

Yarım yemek kaşığı domates salçası

2-3 yemek kaşığı su

Tuz

Nane

Üzerine çırpılmış sarımsaklı yoğurt

YAPILIŞI: Bulguru sıcak suyla ıslatıp yarım saat üzeri kapağı olarak şişmeye bırakın. Köftelik malzemelerin tamamını macun kıvamına gelecek şekilde parmak kalınlığında şekillendirin. Kaynamakta olan suda köfteleri 6-7 dakika haşlayın. Ayrı bir tencerede tereyağını eritip salçayı kavurun. Su ve baharatını ekledikten sonra pişen köftelerinizi bu sosun olduğu tencereye alın. Altüst yapıp köftelerin sosu çekmesini sağlayın.



CEVİZLİ KIRMA TATLISI



MALZEMELER

500 gram irmik

100 gram döğme kırığı

750 gram pekmez

150 gram tereyağı

Dövülmüş ceviz

YAPILIŞI: Pekmez sulandırılarak kaynamaya bırakılır. Ayrı bir tencerede tereyağ eritilir. İrmik, döğme kırığı ilave edilir. Kaynayan pekmez pembeleşen irmik karışımına ilave edilir. Kısık ateşte pişirilmeye devam edilir. Dövülmüş ceviz eklenir ve dinlendirilir.



MARAŞ PAÇASI



MALZEMELER

1 kilo kelle eti

1 soğan

1 patates

Bir baş sarımsak

Sıvı sumak ekşisi

SOSU İÇİN:

1 yemek kaşığı biber salçası

Bir tutam tuz

Bir tutam kırmızı biber

Bir tutam karabiber

Yarım çay bardağı sıvı yağ

YAPILIŞI: İlk önce kelle etimizi iyice yıkayıp düdüklü tenceremize koyuyoruz. Üzerine patates ve soğanı etin sakatat tadını emmesi için soyup tüm olarak etin üzerine atıyoruz ve tüm malzemeleri basacak kadar su koyup bir tatlı kaşığı da tuz ilave edip kapağını kapatıyoruz. 1 saat 15 dakika pişmesi çok önemli. Etin lif lif olması, kendini bırakması önemli. Bu yüzden düdüklünün ventilini kapattıktan sonra 1 saat 15 dakika kadar pişiriyoruz. Etimiz piştikten sonra bir kaba alıp ayıklıyoruz ve küçük parçalara ayırıyoruz. Bu sırada et suyunun içinden patates ve soğan parçacıklarını alıp içine dövülmüş sarımsaklarımızı, sumak ekşimizi ekleyip kaynatıyoruz ve kaynarken etleri atıyoruz. Bir yandan ayrı bir tavada sos yapacağız. Sıvı yağın içine salçayı koyup, içine tuz biber, karabiber atıp sos hazırlıyoruz ve kaynayan paça çorbasının içine bırakıyoruz.



CİĞERLİ BULGUR PİLAVI



MALZEMELER

2 su bardağı pilavlık bulgur

250 gr. dana ciğeri

2 su bardağı su

1 soğan

3-4 çorba kaşığı sıvı yağ

Tuz

YAPILIŞI: Ciğeri, nohuttan küçük küpler şeklinde doğrayın. İyice yıkayıp kağıt havlu ile suyunu alın. Soğanın kabuklarını soyup küp şeklinde doğrayın. Sıvı yağı tencereye alıp kızdırın. Soğanı ilave edip kavurun. Ciğeri ekleyip kavurmaya devam edin ve delikli kepçe ile alıp servis tabağına çıkarın. Bir tencerede 2 bardak suyu kaynatın. Tuz serpip karıştırın. Yıkanmış ve suyu süzülmüş bulguru ilave edin. Kısık ateşte kapağı kapalı olarak pilavı pişirin. Ciğeri 6 kâseye paylaştırın. Üzerine bulgur pilavı ekleyip servis tabaklarına ters çevirin.