Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nın iftar sofrasında bugün Konya yemekleri var. Özetle Konya mutfağı, Selçuklu saraylarında gelişen ve Mevlevi adap ve erkanıyla yoğrulan muhteşem bir oluşum. 13'üncü yüzyıldan günümüze kadar, koyduğu kurallarla klasik özellikler taşıyan, hatta klasik Türk mutfağının dayandığı ana köklerden birini oluşturan Konya mutfağı, bu nedenle Türk halk mutfağının dışında tutulması gereken bir mutfak. Konya mutfağı; mutfak mimarisi, araç gereçleri, yemek çeşitleri, pişirme yöntemleri, sofra düzenleri, servis usulleri, kış için hazırlanan yiyecekleriyle kendine özgü, inanılmaz zenginlikte bir mutfak. Konya mutfağının en ilgi çekici özelliği kurallaşmış davet yemekleridir. Davet yemeklerinin en güzeli kara yemek takımı, belli yemeklerden oluşur ve davetlere gidildiğinde hangi yemeklerin yenileceği bellidir.







Komşu kaldırmaları, çetnevir, soğukluk sofraları, tandır, bütün kuzunun asılmasıyla hazırlanan çebiç olarak adlandırılan ziyafet sofrası yemekleri, arabaşı ve peşmani çekilen gece misafir sofraları da genellikle bilinen yemeklerden oluşur. Konya'da dışarı yemekleri olarak üç nefis yiyecek dikkat çekiyor. Fırın kebabı, etli ekmek ve peynirli pide. Yakın yıllarda bunlara peynirli ve etli içle hazırlanan karışık pide de eklenmiş. Bu üç yiyecek Konyalılar'ın olduğu kadar yabancıların da çok ilgisini çekiyor. Selçuklu mutfağı kültürünü yansıtan Konya yemekleri, genellikle hamur işlerine dayanıyor. Börek, yufka, erişte, baklava, sac arası gibi yemekleriyle ünlü Konya'da sahur ve iftar sofralarına büyük önem veriliyor. Bizler bamya çorbasından, ekmek salmasına, fırın kebabından etli ekmeğe, sac arasından höşmerim helvasına kadar birçok lezzet tattık. Mutlaka gidip görülmesi gereken bir kent ve denenmesi gereken bir mutfak olduğunu düşünüyorum. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...









ETLİ EKMEK



MALZEMELER

HAMURU İÇİN:

4 su bardağı un

1 paket instant maya

1.5 su bardağı su

ÜZERİ İÇİN:

400 gr. küçük doğranmış dana kuşbaşı

1 adet orta boy kuru soğan

2 adet orta boy domates

2 adet orta boy yeşil biber

1/4 demet maydanoz

1 tatlı kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

YAPILIŞI: Etli ekmeğin hamuru için; elenmiş unu derin bir karıştırma kabına alıyoruz, orta kısmını havuz şeklinde açıyoruz. İnstant maya ve ılık suyu azar azar ilave edip, kenarlardan içe doğru karıştırarak yoğuruyoruz. Hamuru unlanmış tezgahın üzerine alarak sekiz eşit parçaya bölüyoruz. Kurumaması ve mayalanması için üzerlerini nemli bir bezle örttükten sonra oda sıcaklığında 30 dakika kadar bekletiyoruz. Etli ekmeklerin üzeri için; kuru soğanı oldukça küçük parçalar halinde doğruyoruz. Ortadan ikiye kesip çekirdeklerini çıkardığımız yeşil biberleri ince ince doğruyoruz. Kabuğunu soyup küçük parçalar halinde doğradığımız domateslerin suyunu süzdürüyoruz. Ayıkladığımız maydanoz yapraklarını incecik kıyıyoruz. Dana kuşbaşı etini, keskin bıçak ya da zırh yardımıyla oldukça küçük parçalar haline getiriyoruz. Doğramış olduğunuz tüm malzemeyi ve eti, geniş bir karıştırma kabına alıyoruz. Tereyağı, tuz, karabiber ve pul biber katıp elimizle karıştırıyoruz. Mutfak tezgahına biraz un döküyoruz. Dinlenen hamurları, merdane yardımıyla uzunlamasına açıyoruz. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine aldığımız hamurların üzerlerini hazırladığımız harçla eşit bir şekilde kaplıyoruz. Etli ekmekleri, önceden 200-220 derecede ısıtılmış fırında 12-15 dakika pişiriyoruz.



BAMYA ÇORBASI



MALZEMELER



1 adet büyük boy kuru soğan

6 yemek kaşığı ayçiçek yağı

2 tatlı kaşığı domates salçası

300 gr. dana eti

150 gr. kurutulmuş çiçek bamya

2 yemek kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı tuz

YAPILIŞI: Dana etini küçük küçük kuşbaşı büyüklüğünde doğruyoruz. İpe dizili olarak kurutulmuş çiçek bamyaları temiz bir bez içinde ovalıyoruz. Kuru soğanı minik minik doğruyoruz. Ayçiçek yağının yarısını derin bir tencerede kızdırıyoruz. Küçük parçalar halinde kuşbaşı doğradığımız dana etini tencereye alıp hafif renk alana kadar kavuruyoruz. Kavrulmakta olan etlere çorbanın yapımında kullanacağımız suyu ilave ediyoruz. Dana etlerini yumuşayana kadar pişiriyoruz. Et suyunun berrak olması için yüzeye çıkan et köpüklerini bir kevgir yardımıyla alıyoruz. Kurutulmuş bamyaları ayrı bir tencerede üzerini geçecek kadar su ve limon suyu ilavesiyle kısa bir süre haşlıyoruz. Suyunu süzdüğümüz bamyaların iplerini çıkarıyoruz. Haşlanan etleri bir kevgir yardımıyla çıkararak temiz bir tabağa alıyoruz. Et suyunu bir süzgeç yardımıyla süzdükten sonra bir kenarda bekletiyoruz. Büyük boy bir tencerede kalan ayçiçek yağını kızdırıyoruz. Küçük parçalar halinde doğradığınız kuru soğanı, hafif renk alana kadar kavuruyoruz. Domates salçasını ekleyip kavurma işlemine 2-3 dakika kadar devam ediyoruz. Haşlanmış kuşbaşı dana etlerini ilave edip soğanlarla birlikte kavuruyoruz. Süzdüğümüz et suyundan yaklaşık 1 litre kadar tencereye aktarıyoruz. Kaynamaya başlayan et suyuna kısa bir süre haşladığımız çiçek bamyaları katıyoruz. Üzerine tuz ve taze sıkılmış limon suyunu ekleyip, kısık ateşte 20-25 dakika daha pişirdikten sonra servis ediyoruz.



SAC ARASI TATLISI



MALZEMELER

9 adet baklavalık yufka

3 çorba kaşığı tereyağı

1 paket kaymak

ŞERBET İÇİN:

1.5 su bardağı toz şeker

1 su bardağından biraz fazla su

1 damla limon suyu

YAPILIŞI: Şerbet için, bir tencereye su ve toz şekeri koyuyoruz. İçine bir-iki damla limon suyu ilave edip kaynatıyoruz ve ılımasını bekliyoruz. Bir tavaya tereyağı koyup eritiyoruz. Baklavalık yufkaları düz bir tezgaha seriyoruz. Bir adet baklavalık yufkanın üzerine tereyağını gezdiriyoruz. Yufkanın uç kısmına kaymak koyup, rulo şeklinde sarıyoruz ve gül böreği şekli veriyoruz. Hazırladığımız ruloları yağlanmış tepsiye diziyoruz. Yufkaları sarma işlemi bittikten sonra, aralarına tereyağı sürüp önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişiriyoruz. Fırından çıkarır çıkarmaz üzerine soğuğa yakın olan şerbeti döküp şerbetin çekmesini bekliyoruz.