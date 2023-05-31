İdilika'nın Mutfağı'nda bugün hem lezzetli, hem besleyici, hem de oldukça doyurucu bir menü ile karşınızdayım. Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



İRMİKLİ KÖFTE



MALZEMELER

600 gr. köftelik kıyma (dana-kuzu karışık)

4 çorba kaşığı irmik

3 çorba kaşığı su

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

2 orta boy kuru soğan

1 yumurta

2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karbonat

1-2 damla limon suyu







YAPILIŞI: İrmiği su ile ıslatıyoruz. Kıymayı da ekleyerek karıştırıyoruz. Rendelenmiş ve avuç içi ile iyice sıktığımız susuz soğanı, baharatları ve yumurtayı ekliyoruz. Köfte harcımızı karıştırmadan üzerine yarım çay kaşığı karbonatı ve 1-2 damla limon suyunu ekliyoruz. Harcımızı iyice yoğurarak, 2-3 saat buzdolabında bekletiyoruz. Köfte şekli veriyoruz. Döküm tavamızı fırça ile yağlıyoruz ve ısıtıyoruz. Çevirerek pişiriyoruz.



KIRMIZI PİLAV



MALZEMELER

2 su bardağı rendelenmiş domates

2 su bardağı pirinç

2 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Et suyu

Tuz

Toz şeker

YAPILIŞI: Pirinçlerin üzerine kaynar su ve tuz döküp nişastalarını salmalarını bekliyoruz. Pilav tenceresinde zeytinyağı ile tereyağını eritiyoruz, rendelenmiş domatesleri ekleyip suyunu çekene kadar iyice pişiriyoruz. Biraz tuz ve şeker atıyoruz. Domatesler iyice suyunu çekince, pirinçleri süzüyoruz ve domatesin içine ilave edip beraber kavuruyoruz. Kavrulan domatesli pirinçlerin üzerine iki parmak geçecek kadar et suyu ilave ediyoruz. Suyunu çekince demlenmeye bırakıyoruz.



SADE MUHALLEBİ



MALZEMELER

1 lt. süt

1 su bardağı un

125 gr. tereyağı

2 su bardağı şeker

1 paket vanilya

YAPILIŞI: Tereyağı ve unu kavuruyoruz, unun renginin dönmemesine dikkat ediyoruz. Ardından sütü ilave ediyoruz. Göz göz olana kadar pişiriyoruz. Ocağın altını kapattıktan sonra vanilya ekleyip 15 dakika mikser ile aynı yöne çırpıyoruz ve cam bir tepsiye döküp soğutuyoruz. Dilim dilim keserek servis ediyoruz.