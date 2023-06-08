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İDİL ÇİMRİN
08 Haziran 2023, Perşembe İDİLİKANIN MUTFAĞI İDİL ÇİMRİN

Pratik akşam yemeği

Akşama ne pişirsem sorunsalı her gün karşımıza çıkarken, size hem çok hafif hem de çok lezzetli bir menü alternatifi ile geldim...

SOYA SOSLU TAVUK

MALZEMELER
2 adet tavuk göğsü
1 çay bardağı zeytinyağı
6 kaşık soya sosu
8-9 diş sarımsak
İsteğe göre pul biber ve kekik



YAPILIŞI: Bütün malzemeyi bir kapta karıştırıyoruz. Bir saat buzdolabında dinlendiriyoruz. Tercihen bir gece dinlense çok daha lezzetli olacaktır. Ardından teflon tavayı ısıtıp tavuklar pişene kadar suyu içinde kalsın diye önce yüksek ateşte mühürleyip ardından orta ateşte pişiriyoruz. Servis önerisi: Kırmızı soğan ile sotelenmiş bebek patatesler ile enfes oluyor.

ÜZÜMLÜ PİLAV

MALZEMELER
2 su bardağı baldo pirinç
4 yemek kaşığı kuru üzüm
3 su bardağı sıcak su
Tuz
Tereyağı
YAPILIŞI: Pirinci tuzlu suda bekletiyoruz ve ardından bol soğuk su ile yıkayıp süzdürüyoruz. Tencereye tereyağı koyup pirinçleri kavuruyoruz. Üzerine sıcak su, üzümleri ve tuzu ilave edip kısık ateşte pişiriyoruz.

ÇİLEKLİ YAZ TATLISI

MALZEMELER
3 su bardağı süzme yoğurt
1 paket krema
3 su bardağı çilek
2 çorba kaşığı pudra şekeri
1 paket vanilya
YAPILIŞI: Öncelikle yoğurt ve kremayı mikserle güzelce çırpıyoruz. Daha sonra vanilya ve iki çorba kaşığı pudra şekerini ekleyip tekrar çırpıyoruz. Çileklerden birkaç tane ayırıp kalanını rondoda bir yemek kaşığı pudra şekeri ile püre haline getirip yoğurtlu karışımın içine döküyoruz. Kuplarda servis ediyoruz.

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