İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Kayseri'nin Talas ilçesinde kiraz ve dut ağaçları ile bezenmiş şahane bir bağ evindeyiz. Sevgili Nazende Gürpınar'ın tandır ocağında, toprak güveçte pişirdiği güvecin lezzeti hâlâ damağımda. Sıcacık karşılaması ve nefis yemekleri için teşekkür ediyoruz.









GÜVEÇ



MALZEMELER

750 gr yağlı parça kuzu eti

1 kg yamula patlıcan

250 gr yeşil biber

250 gr kapta biber

500 gr domates

1 baş Sarımsak

2 adet soğan

Su

Tuz







YAPILIŞI: Güveç tenceresinin dibine etin yağlı kısımlarını koyuyoruz. Etleri bolca serpiyoruz daha sonra soyulmuş ve irice doğranmış patlıcanları ekliyoruz. Üzerine ince doğranmış biberi, sarımsağını ve en son olarak da yuvarlak halkalar halinde doğranmış domatesi, tuzu, az miktardaki suyu ekleyerek ve birkaç parça tereyağı en üstüne atarak üzerini folyo ile kapatmak suretiyle mümkünse mahalle fırınında odun ateşinde yavaş yavaş yaklaşık 2-2,5 saat pişiriyoruz.



PEKMEZLİ PELTE



MALZEMELER

1 su bardağı un

2 su bardağı üzüm pekmezi

5 su bardağı su

1 su bardağı ceviz

YAPILIŞI: Pekmezi suda açıyoruz. Unu da az su ile karıştırıyoruz. Hepsini karıştırıp süzüyoruz. Pişiriyoruz. En son ceviz ekleyip kaba aktarıyoruz. Ertesi gün servis ediyoruz.



EV YAPIMI MEYVE SUYU



MALZEMELER

1 kase vişne

1 kase kiraz

1 kase kayısı

1 çubuk tarçın

1 tutam reyhan

1 kase kırmızı erik

YAPILIŞI: Tencereye meyveleri bütün olarak atıyoruz. Üzerini geçecek kadar su ekliyoruz. 15 dakika kaynatıyoruz. Soğuduktan sonra buzdolabına alıp bir gece bekletip ertesi gün süzüyoruz.