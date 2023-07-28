İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Kayseri'nin Talas ilçesinde kiraz ve dut ağaçları ile bezenmiş şahane bir bağ evindeyiz. Sevgili Nazende Gürpınar'ın tandır ocağında, toprak güveçte pişirdiği güvecin lezzeti hâlâ damağımda. Sıcacık karşılaması ve nefis yemekleri için teşekkür ediyoruz.
GÜVEÇ
MALZEMELER
750 gr yağlı parça kuzu eti
1 kg yamula patlıcan
250 gr yeşil biber
250 gr kapta biber
500 gr domates
1 baş Sarımsak
2 adet soğan
Su
Tuz
YAPILIŞI: Güveç tenceresinin dibine etin yağlı kısımlarını koyuyoruz. Etleri bolca serpiyoruz daha sonra soyulmuş ve irice doğranmış patlıcanları ekliyoruz. Üzerine ince doğranmış biberi, sarımsağını ve en son olarak da yuvarlak halkalar halinde doğranmış domatesi, tuzu, az miktardaki suyu ekleyerek ve birkaç parça tereyağı en üstüne atarak üzerini folyo ile kapatmak suretiyle mümkünse mahalle fırınında odun ateşinde yavaş yavaş yaklaşık 2-2,5 saat pişiriyoruz.
PEKMEZLİ PELTE
MALZEMELER
1 su bardağı un
2 su bardağı üzüm pekmezi
5 su bardağı su
1 su bardağı ceviz
YAPILIŞI: Pekmezi suda açıyoruz. Unu da az su ile karıştırıyoruz. Hepsini karıştırıp süzüyoruz. Pişiriyoruz. En son ceviz ekleyip kaba aktarıyoruz. Ertesi gün servis ediyoruz.
EV YAPIMI MEYVE SUYU
MALZEMELER
1 kase vişne
1 kase kiraz
1 kase kayısı
1 çubuk tarçın
1 tutam reyhan
1 kase kırmızı erik
YAPILIŞI: Tencereye meyveleri bütün olarak atıyoruz. Üzerini geçecek kadar su ekliyoruz. 15 dakika kaynatıyoruz. Soğuduktan sonra buzdolabına alıp bir gece bekletip ertesi gün süzüyoruz.