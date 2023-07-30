Vişne, gülgiller familyasından bir meyvedir. Kiraza benzemesiyle dikkat çeken vişne, kirazdan daha ekşi bir tada sahiptir. Anavatanı Anadolu ve Balkanlar'dır. Ülkemizde yoğun olarak yetiştirilen bir meyvedir. Yazın rengi ve mayhoş tadıyla cezbeden, birçok kişi tarafından severek tüketilen vişne sağlık için de çok yararlı meyveler arasında bulunmaktadır.







Görünüm olarak kiraza benzeyen vişne birçok özelliği bakımından kirazdan ayrılmaktadır. Şeker oranı kiraza göre daha düşük olduğu için kan şekerini ani yükseltici özelliği bulunmaz. Bu nedenle daha ekşi bir tada sahiptir. Ayrıca kiraza göre kalorisi daha düşük olduğu için de daha çok miktarlarda tüketilebilir.

Yüksek oranda C vitamini içeriğiyle dikkat çeken bir meyvedir. Aynı zamanda iyi bir A, E vitamini ve beta karoten kaynağıdır. Tüm kırmızı meyvelerde bulunan antosiyaninler kırmızı meyvelerin antioksidan kaynağı olmasını sağlar. Vişnede de bulunan antosiyaninler sayesinde bu lezzetli meyve güçlü bir antioksidan kaynağı olma özelliği taşır.







İçeriğinde bulunan vitamine, mineraller ve antioksidan bir meyve olması sayesinde bağışıklık güçlendiricidir. Hücre yenilenmesine katkıda bulunur. Kansere karşı koruyucu özelliktedir. Anti inflamatuar özellikte bir meyve olması dolayısıyla vücutta iltihap oluşmasını önler ve oluşmuş iltihapların temizlenmesini destekler. Sindirim sistemini güçlendirir. Sakinleştirici özelliği vardır ve depresyonun önlenmesine katkı sağlar. Melatonin kaynağı olması sebebiyle kaliteli bir uyku uyunmasını sağlar. Aynı zamanda ciltteki yaşlanma etkilerinin önüne geçer. Cildi güzelleştirir. Kalp damar hastalıklarının önlenmesinde etkilidir. İçinde bulunan lifler sayesinde bağırsak sağlığının düzenlenmesinde etkilidir. Yine aynı nedenle tok tutarak zayıflamaya da yardımcı olabilir. Diyabetli kişilerin şikâyetlerinin azalmasına yardımcı olabilir. Kan şekerini düşürücü özelliği vardır. İçinde bulunan vitamin, mineral ve antioksidanlar sayesinde kanı temizleme özelliği vardır. Vişne suyunun zihni güçlendirme özelliği bulunmaktadır. Böbrekler için faydalıdır.







VİŞNE Mİ? KİRAZ MI?

İkisi de yeşil bir sap ve iki kırmızı toptan oluşan, ikisi de ağaçta yetişen, ikisi de çekirdekli, birbirine akraba olan bu nefis meyvelerin hiç mi farkı yok dersiniz?

İşte vişne ve kirazın görünümündeki, ayırt etmenize yarayacak 7 fark:



AĞAÇ BOYLARI FARKLIDIR

Meseleye önce kökünden başlamaya ne dersiniz? Kırmızı toplarla dolu, süslü bir ağaç gördünüz. Acaba o ağaç, vişneyi mi yoksa kirazı mı besleyip büyütüyor sizce? Hadi, şu basit sırları kulağınıza fısıldayalım: Vişne ağaçları, kiraz ağaçlarına göre daha kısa bir boya sahiptir. Eğer kısa boyda, kırmızı toplarla süslü bir ağaç ile karşılaştıysanız onun kiraz değil vişne ağacı olma olasılığı çok daha yüksektir.



YAPRAKLARI FARKLIDIR

Vişne ağacı yaprakları, kiraz ağacı yapraklarına göre daha küçük ve yuvarlak bir yapıya sahiptir. Tezgahlarla buluşan, satın alacağınız vişneler çoğu zaman yapraklarından çoktan ayrılmış olsa da belki aralarda bir yaprağa rastlamak mümkün olabilir. Böyle durumlarda yaprağını inceleyebilir, kiraz mı vişne mi olduğunu kolayca çözebilirsiniz.







LEZZETLERİ FARKLIDIR

Görünümünden çözemiyorsanız en garanti yöntem tatmak olabilir. Vişne daha ekşi bir lezzete sahiptir; kiraz ise daha tatlı bir lezzete sahiptir.



KALORİSİ FARKLIDIR

Vişne daha düşük bir şeker oranına sahiptir. Dolayısı ile hem daha ekşi hem de kalorisi daha azdır. Kiraz ise daha tatlı bir lezzete sahip olduğundan daha yüksek bir kaloriye sahiptir, dikkatli tüketilmesi gerekir. Diyet yapan insanlar, kiraz yerine vişne tercih ederek doğru bir karar verebilir.



SAP RENKLERİ FARKLIDIR

İkisi de yeşil saplara sahip deyip geçmeyin. Yeşilin tonları, size büyük bir kopya veriyor olabilir. Kiraz, daha koyu bir tona sahip yeşil saplara tutunurken; vişne, daha açık bir tona sahip saplara tutunur. Sapların açık ya da koyu olmasına dikkat ederek hangisinin vişne hangisinin kiraz olduğunu kolayca ayırt edebilirsiniz.







EV YAPIMI VİŞNE SUYU

MALZEMELER

Yarım kilo vişne

7 su bardağı su

5-6 yemek kaşığı toz şeker

YAPILIŞI: Tenceremize vişne ve suyu koyup yaklaşık 15 dk. orta ateşte kaynatıyoruz. Rengini vermiş olduğunu ve vişnelerin haşlandığını göreceksiniz bu aşamada şekerini ilave edip (şekerin miktarını kendi zevkinize göre ayarlayabilirsiniz) 5 dk. kadar daha kaynatıp ocağın altını kapatıyoruz. Bir kenarda soğuttuktan sonra süzgeç yardımıyla sürahiye alabilir, dilerseniz de taneleriyle komposto gibi tüketebilirsiniz.