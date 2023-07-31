Herkese merhabalar. İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, karpuzlu, serinletici içecek tariflerim var. Karpuz; yaz aylarının en mükemmel meyvelerinden biri bana göre. Ayrıca, serinletici özelliğinden dolayı dünyada en çok tüketilen meyveler arasında. Sağlığa iyi gelen meyveler sıralamasında başlarda yer alması sebebiyle karpuzun, bütün vücuda faydası olduğunu söylemek son derece yerinde bir ifade olacaktır. Karpuz, yüzde 90'ı su olduğu için mükemmel bir serinletici ve nemlendiricidir. Tam bir A vitamini deposu olan karpuzun gözleri dinlendirdiği ve beslediği, bağışıklık sistemini güçlendirdiği biliniyor. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com. tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile...



KARPUZLU LİMONATA



MALZEMELER

14 limon

3 adet portakal

1 demet nane

3 su bardağı toz şeker

1/4 karpuz







YAPILIŞI: Limon ve portakalların kabuklarını rendeliyoruz. Limon ve portakalın kalan meyvelerini küp küp dilimliyoruz. Taze naneyi incecik doğruyoruz. Üzerine toz şeker ve iki su bardağı su döküp tüm malzemeleri bekletiyoruz. Şeker eriyip limonata malzemesi özleşince, tel süzgeç ya da tülbentten soğuk su ilavesi ile geçiriyoruz. Diğer yandan karpuzu rondoda çekip limonataya ekleyerek hepsini birden süzgeçten geçirip sulandırıyoruz.



KARPUZLU SMOOTHIE



MALZEMELER

1 büyük dilim karpuz

3-4 top vanilyalı dondurma

10 küp buz

YAPILIŞI: Tüm malzemeleri blender'da karıştırıp servis ediyoruz.



KARPUZLU KOKTEYL



MALZEMELER

3 adet portakal

1 demet nane

1/4 karpuz

1 soda

YAPILIŞI: Karpuzu küpler halinde kesip çekirdeklerini ayıklıyoruz. İki adet limonunun suyunu sıkıyoruz, hepsini karpuzla birlikte blenderdan geçiriyoruz. Servis ederken, üstüne sodayı ekliyoruz. Hafifçe karıştırıp servis ediyoruz.