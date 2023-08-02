Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün protein deposu yumurta var. Yumurta sevmeyen, kokusundan hoşlanmayan kişilere pek cazip versiyonları ile pekala sevdirebileceğimi düşündüğüm bu tarifleri denemenizi öneririm. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Mutlu sofralarda buluşabilmek dileği ile.



TAVADA YUMURTALI TOST



MALZEMELER

2 dilim büyük boy tost ekmeği

Kaşar peyniri

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Tuz







YAPILIŞI: Tost ekmeklerinin kenarlarını kesiyoruz. Dilimlerden bir tanesinin üzerine ince kesilmiş kaşar peyniri seriyoruz, diğer dilimi de üzerine kapatıyoruz. Üçgen şeklinde olacak şekilde tostu ikiye kesiyoruz. Genişçe bir tabağa yumurtayı kırıp tuzunu ekleyip çırpıyoruz. Tostların her iki yüzünü de yumurtaya buluyoruz. Ekmeklerin yumurtayı tamamen çekmesini sağlıyoruz. Tavaya sıvı yağ ve tereyağı koyuyoruz, tostları arkalı önlü pişiriyoruz.



TEREYAĞLI YUMURTA KAPAMA



MALZEMELER

Yumurta (kişi sayısına göre)

Yarım yemek kaşığı tereyağı

Pul biber

Nane

Toz kırmızı biber

YAPILIŞI: Yumurtaları haşlıyoruz, ortadan ikiye bölüyoruz. Tereyağını eritiyoruz, baharatları ekliyoruz. En son yumurtaları kesilmiş kısmından tereyağına yatırıyoruz. 2-3 dakika daha pişirerek sıcak servis yapıyoruz.



ÇILBIR



MALZEMELER

2-3 adet yumurta

1 yemek kaşığı sirke

Yoğurt

2 yemek kaşığı tereyağı

Pul biber

YAPILIŞI: Küçük bir tencere içerisine suyu alıyoruz. Üzerine tuz ve sirkeyi de ekleyerek kaynamaya bırakıyoruz. Kaynayan suyu kaşıkla karıştırıyoruz ve bir girdap olmasını sağlıyoruz. Daha sonra yumurtaları teker teker kırarak 5 dakika kadar kaynatıyoruz. Bir kaşık yardımıyla pişen yumurtaları sudan alarak servis tabağına yerleştiriyoruz. Üzerine çırpılmış yoğurt ekliyoruz. Tereyağını, içine pul biber ilave edip eritiyoruz. Sosu yoğurdun üzerine gezdiriyoruz.