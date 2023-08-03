İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, dillere destan lezzetleri ile unutulmaz olan Kahramanmaraş sofrasına konuk oluyoruz. Kahramanmaraş'ın çok zengin bir mutfağı var, bakalım bugün sofrada hangileri bizi karşılıyor?



MARAŞ TAVA



MALZEMELER

500 gr. kuzu eti

1 kg. patlıcan

2 adet soğan

6 adet sarımsak

4 adet sivri biber

3 adet domates

1.5 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay bardağı su

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz









YAPILIŞI: Kuzu etini kuşbaşı doğrayın. Patlıcan, domates, biber, soğan ve sarımsakları küp küp doğrayın. Bir fırın tepsisine eti döşeyin, sonra sırasıyla soğan, sarımsak, patlıcan, domates ve biberleri üstüne dizin. Salça, zeytinyağı, pul biber, tuz ve suyu bir kapta karıştırıp yemeğin üzerine gezdirin. Tepsinin üstünü alüminyum folyo ile kapatın. Bu şekilde 200 derecelik fırında bir saat pişirin. Daha sonra folyoyu alın ve yarım saat daha pişirin.



ACEM PİLAVI



MALZEMELER

1 adet orta boy soğan

2.5 yemek kaşığı tereyağı

2 adet orta boy havuç

100-150 gr. kuşbaşı et

2 su bardağı pirinç

2.5 su bardağı sıcak su

2 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

YAPILIŞI: Etleri pişirin. Pirinçleri yıkayıp üzerini geçecek kadar sıcak su koyun, bir çay kaşığı tuz ekleyerek bekletin. Pilav tenceresine yemeklik doğranan soğanları ve tereyağını koyun ve soğanları kavurmaya başlayın. 3-5 dakika sonra kibrit çöpü gibi doğranan havuçları ilave edin. 3-5 dakika daha kavurup etleri ekleyin. Havuçlar kendini bırakana kadar pişirin. Daha sonra tuzlu sıcak suda beklettiğiniz pirinçleri ilave edin. 3-5 dakika da pirinçlerle birlikte kavurun. Üzerine sıcak su ilave edin, tuz ve karabiber ekleyip pişmeye bırakın. Pilav piştikten sonra 10-15 dakika kadar dinlendirip servis yapın.



HATUN TATLISI



MALZEMELER

HAMURU İÇİN:

1.5 çay bardağı süt

21 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

Bir tutam tuz

Aldığı kadar un

İÇİ İÇİN:

1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı irmik

3 yemek kaşığı şeker

Toz Antep fıstığı

ŞERBET İÇİN:

3 su bardağı şeker

2 su bardağı su

Yarım limon

ÜZERİ İÇİN:

2 yemek kaşığı tereyağı

Toz Antep fıstığı

HAMURLARI AÇMAK İÇİN:

4 yemek kaşığı nişasta

3 yemek kaşığı un

YAPILIŞI: Hamuru için sütü ılıtıp bir kaba koyun. Ardından yumurta, sıvı yağ, tuz ve unu ekleyip hamuru yoğurun. Diğer tarafta içi için bir tencereye sütü, irmiği ve şekeri koyup karıştırarak muhallebi gibi pişirin. Piştikten sonra soğumaya bırakın. Şerbeti için şeker ve suyu da bir tencereye koyup kaynatın. Kaynadıktan sonra birkaç damla limon suyu ekleyip altını kapatın. Şerbeti soğumaya bırakın. Bu sırada hamuru mandalina büyüklüğünde bezelere ayırın. Ardından ince bir şekilde açıp kare olması için kenarlarını kesin. Kestikten sonra tekrar 4 parçaya kesip daha ufak kareler yapın. Kestiğiniz hamurları elinize alıp ortasından kıvırarak büzün. Sonrasında soğuttuğunuz iç harçtan ve fıstık koyarak kenarlarından kapatıp tepsiye dizin. Tereyağını da eritip üzerine sürdükten sonra 180 derecede fırına vererek pişirin. Piştikten sonra soğuk şerbeti döküp hemen ardından üzerine fıstık serperek servis edin.