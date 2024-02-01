İdilika'nın Mutfağı'nda bugün, üç pratik çay saati tarifine yer veriyorum. Bir tanesi galeta unlu poğaça. Bu poğaçayı bazen kraker ile yapıyorum. Krakeri robotta un haline getirip kurabiyeleri krakere bulayıp pişiriyorum, nefis oluyor. Denemenizi öneririm; hem çıtır çıtır, hem de pofidik poğaçalar oluyor. İkinci tarifim ise tam üç malzeme ile hazırlanan bir kurabiye. O kadar pratik ki evdeki malzemelerle çabucak hazırlanabiliyor. Üçüncü ise 40 yıl hatırı olan kahve ile yapılan mis kokulu bir kek.



PRATİK KURABİYE



MALZEMELER

250 gr. tereyağı

1 su bardağı pudra şekeri

3.5 su bardağı un

YAPILIŞI: Oda sıcaklığında beklettiğimiz tereyağının içine pudra şekeri katıyoruz ve krema kıvamı alana kadar karıştırıyoruz. Elenmiş unu azar azar ilave ediyoruz. İster dondurma kaşığı ile alıp, isterseniz de elinizde top top yuvarlayarak şekil verebilirsiniz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz.









ÇITIR POĞAÇA



MALZEMELER

2 su bardağı yoğurt

1 su bardağı sıvı yağ

3 paket kabartma tozu

Alabildiğince un (hamur ele yapışmayacak şekilde yumuşak olmalı)

Biraz tuz

İÇ MALZEMESİ:

250 gr. peynir (isterseniz patates, ıspanak, kıyma ile de yapabilirsiniz)

Yarım demet maydanoz

ÜZERİ İÇİN:

Galeta unu

YAPILIŞI: Yoğurt, yağ, kabartma tozu ve tuzu karıştırıyoruz. Ele yapışmayacak kıvama gelen bir hamur yoğuruyoruz. Avucumuzun içinde bezeleri açıp içine malzemeyi koyarak yuvarlıyoruz. Önce yumurta sarısına, ardından galeta ununa buluyoruz. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında pişiriyoruz.



KAHVELİ KEK



MALZEMELER

2 su bardağı un

1 çay kaşığı karbonat

1.5 su bardağı şeker

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım su bardağı sıvı yağ

4 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı kakao

3 yemek kaşığı Türk kahvesi

1 çay kaşığı tarçın

1 su bardağı su

2 tane yumurta

Yarım su bardağı yoğurt

1 çay kaşığı vanilya

YAPILIŞI: Fırını 180 dereceye ayarlıyoruz. Kalıbı yağlayıp unluyoruz. Unu, karbonatı, şekeri ve tuzu karıştırıp bekletiyoruz. Küçük bir tavada sıvı yağı, tereyağını, kakaoyu, Türk kahvesini, tarçını ve bir bardak suyu karıştırarak ısıtıyoruz ancak kaynatmıyoruz. Bu karışım ile unu hafifçe karıştırıyoruz. Yumurtaları, yoğurdu ve vanilyayı ilave edip iyice çırpıyoruz ve kek kalıbına alıyoruz. Önceden ısıtılmış fırında 30-40 dakika pişiriyoruz.