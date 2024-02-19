İdilika'nın Mutfağı'nda bu iftarda Hakkari'ye konuk oluyoruz... Türkiye'nin 81 ilinden biri olan Hakkari'nin kuzeyindeki Van'ın, batısındaki Şırnak'ın, doğusundaki Kuzey İran'ın ve güneyindeki Kuzey Irak'ın mutfak ve yemek kültürlerini belirgin çizgilerle birbirlerinden ve elbette Hakkari mutfağından ayırmak oldukça zor, hatta imkansızdır. Benzer bir coğrafyayı ve sosyokültürel yapıyı paylaşan bu geniş coğrafi alanda yaşayanların yiyecek içecek alışkanlıklarının ve mutfak kültürlerinin bu doğal benzerliği arasından yalnızca Hakkari'ye özgü olanları ayıklamak hem zor, hem de gereksiz bir çabadır.



GULUL



MALZEMELER

10 su bardağı yoğurt

1 yumurta

1 yemek kaşığı un

2 küçük kase pirinç

Pekmez

Tereyağı

1 yemek kaşığı tuz

Öğütülmüş buğday







YAPILIŞI: Öncelikle yoğurdumuzu 1 yumurta, 1 yemek kaşığı un koyup ayran haline getiriyoruz. Ocağın üstüne koyup kaynatıyoruz ve üzerine sıcak su ilave edip karıştırıyoruz. Kaynadıktan sonra 1 yemek kaşığı tuz ekleyip ardından yıkanmış pirinç ve öğütülmüş buğday koyup kaynamaya bırakıyoruz. Servis ederken üzerine kızartılmış tereyağı döküp pekmez ekliyoruz.



ÇORTİ AŞI



MALZEMELER

1 su bardağı lahana turşusu

300 gr. kemikli yağlı et

1 su bardağı döğme

YAPILIŞI: Çorti, salamura lahana turşusudur ancak bu sirkeyle yapılmaz. Çorti aşını yapmak için büyük bir tencerenin içine kemikli ve yağlı etler konur. Bunun üzerine bol miktarda çorti ile döğme ilave edilerek bir miktar su alınır ve pişirilmeye bırakılır.



CİMİLİG



MALZEMELER

1 su bardağı pekmez

3 yemek kaşığı tereyağı

Tandır ekmeği



1 su bardağı pekmez

3 yemek kaşığı tereyağı

Tandır ekmeği



CEMBELİ TATLISI



MALZEMELER

Bayat ekmek

Tereyağı

Pekmez

YAPILIŞI: Bayat ekmekleri küçük parçalara ayırıyoruz. Tereyağını bir tavada eritiyoruz. Ekmekleri tereyağının içine alıp kızartıyoruz. Kızarınca üzerine pekmez ekleyip, 2 dakika sonra alıyoruz.