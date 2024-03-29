Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün iftarda Ağrı'dayız. Geleneksel mutfak kültüründe oldukça eski olan Ağrı mutfağı, çok özgün yemeklere sahiptir. Bu özgün yemekler arasında selekeli (sac kavurma), goşteberg buğulama (çoban buğulama), sahan kebabı, zeğme, kuru meyveli keledoş, tırşok, sengesir, arpa yarmalı sebze aşı, çiriş (gulik) aşı, dağ kebabı, şırdan kebabı, tandırda kuzu güveç, bozbaş (piti), taş köfte, mercimekli erişte pilavı, kete, alabalık, beyaz bal, haşıl erişte, kuymak, bişi erdek, hasuda, yalancı köfte, ayran aşı, halise, çiriş ketesi, murtuğa, hengel, binsel (kılor), aşure, zülbiya tatlısı ile Anadolu'nun en eski diyet yemeği olan abdigör köftesi bulunmaktadır. Bugünlük benden bu kadar. Hayırlı iftarlar.



KELEDOŞ



MALZEMELER

1 kilo kemikli et

4 adet kurut peyniri

1 adet soğan

3 adet patates

1.5 su bardağı yeşil mercimek

Keledoş otu

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Tuz









YAPILIŞI: Öncelikle akşamdan kurut peynirlerini suya koyup sabaha kadar yumuşamaları için bekletin. Ertesi gün keledoş otunu, kırmızı etimizi ve yeşil mercimeği ayrı ayrı haşlayın. Kurut peynirlerini suda yumuşadığı için iyice ezelim ve kurutların suya karışmasını sağlayın. Üzerine üç kaşık un ekleyip elinizle kurutları suda bastırarak iyice yoğurun ve suyun rengi beyazlaşınca süzgeç yardımıyla temiz bir sürahiye aktarın ve tekrar kurutların üzerine ılık su ekleyip üç kaşık un ile karıştırıp rengi beyazlaşınca süzerek sürahiye ilave edin. Bu işleme yaklaşık 3.5 litre kurut suyu elde edene kadar devam edin. Sonra haşlanan otların siyahlığı ve acı tatları gidene kadar süzgeçte iyice yıkayın ve iyice sıkıp derin bir tencereye koyun. Üzerine süzdüğünüz yeşil mercimeği ve küp küp doğradığınız soğan ve patatesleri koyun, tuz ve yarım çay bardağı sıvı yağ ekleyip üzerini geçmeyecek kadar su ekleyin ve arada karıştırarak pişirin. Patatesler pişince üzerine sürekli karıştırarak yavaş yavaş kurut suyunu ilave edin. Haşlanan etleri de koyup 10-15 dakika daha karıştırıp altını kapatın.



ABDİGÖR KÖFTESİ



MALZEMELER

800 gram kemiksiz kuzu veya dana eti

Yeteri kadar su

Tuz

Karabiber

PİLAV İÇİN:

2 su bardağı pirinç

3 su bardağı su

Tuz

ÜZERİ İÇİN:

1 adet büyük boy soğan

1.5 çorba kaşığı tereyağı

YAPILIŞI: Kasabınızda dövdürüp hamur haline getirttiğiniz kıymanın içine tuz ve karabiber ekleyip yoğurun. Harçtan sekiz parça koparın ve avucunuzun içinde yuvarlayarak top haline getirin. Köfteleri dört su bardağı suda haşlayın ve süzgeçle çıkarın. Pilav için köfteleri haşladığınız sudan üç su bardağını bir tencereye alın ve kaynatın. Tuz ekleyin ve bol suyla yıkanmış pirinci katın. Önce harlı, sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Üzeri için; doğranmış soğanı tereyağında karamelize olana kadar kavurun. Servis tabağına aldığınız pilavın üzerine köfteleri yerleştirin ve karamelize soğanla birlikte servis yapın.



ZÜLBİYE TATLISI



MALZEMELER

2 su bardağı un

1 su bardağı süt

1 su bardağı su

2 adet yumurta

1 kase ceviz

Yarım su bardağı nişasta

Yarım su bardağı zeytinyağı

1 su bardağı pekmez

YAPILIŞI: Unu karıştırma kabına alıyoruz. Süt, su, yumurta, zeytinyağı ve nişastayı ekleyip kulak memesi yumuşaklığında bir hamur yoğuruyoruz. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp şerit şeklinde yuvarlıyoruz. Şeritten düğüm yapıyoruz. Kızgın yağda kızartıyoruz. Yağını süzdürüp servis tabağına alıyoruz. Üzerine pekmez döküp ceviz serptikten sonra servis ediyoruz.