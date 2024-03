İdilika'nın Mutfağı'nda bugün iftarda Aksaray'a gidiyoruz. İç Anadolu bölgesi sınırları içerisinde yer alan Aksaray, hububat üretiminin yaygın olarak yapıldığı şehirlerden biridir. Ayrıca hayvancılık da oldukça gelişmiştir ve bölge halkı geçiminin büyük çoğunluğunu hayvancılıktan sağlamaktadır. Tarım alanlarının gelişmiş olması, bağ bahçe yapımının yaygınlığı da Aksaray mutfağının şekillenmesinde önemli etkenlerdir. Aksaray mutfağı, genel olarak et ve sebze ağırlıklı yemeklerden oluşur. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aksaray, Kapadokya bölgesi sınırları içerisindedir. Dolayısıyla Ihlara Vadisi, Peri Bacaları ve tarihi noktalarıyla bölgenin en çok turist çeken yerlerinden biridir. Gördükleri doğal güzelliklerin yanında bölgeye gelen turistlerin aklından çıkmayan bir diğer unsur da Aksaray yemekleridir. Kapadokya gezilerinizde yörenin meşhur lezzetleri olan sıkma, Aksaray tava, mantarlı bulgur pilavı, soğan dolması, bamya çorbası, asker kurabiyesi ve daha birçok lezzeti tadabilirsiniz.



ETLİ BAMYA



MALZEMELER

200 gr. çiçek (kuru) bamya

100 gr. yağlı kuzu eti

3 soğan

3 domates

5-6 su bardağı su

3 limon

1 çorba kaşığı kuyruk yağı

1 çorba kaşığı sade yağ

Tuz









YAPILIŞI: Bamyaların tüylerinin dökülmesi için kalburda elle ovulup, limonlu suda yıkanır. Birkaç limon dilimi eklenen kaynar suda haşlanıp ipleri çıkarılır. Et küçük küçük doğranır. Soğanlar küp şeklinde doğranır, domatesler rendelenir. Sade yağ ve kuyruk yağı bir tencerede eritilir, soğan ve et kavrulur. Rendelenmiş domates ilave edilir. Su ve tuz ekleyip kaynatılır. Su kaynayınca iki limonun suyu eklenir. Bamya ilave edilip karıştırmadan pişirilir. Sıcak olarak servis yapılır.



AKSARAY TAVA



MALZEMELER

Yarım kg. kuşbaşı et

250 gram kuyruk yağı

4-5 tane patlıcan

1 kg. domates

Yarım kg. ince sivri biber

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 baş sarımsak

Tuz

YAPILIŞI: Öncelikle patlıcanları tırnak büyüklüğünde doğrayalım ve tuzlu suda bekletelim. (En az 15 dakika) Bu sırada domateslerin kabuklarını soyup doğrayalım. Biberleri ve sarımsağı da doğrayalım. Tepsimizin alt katına patlıcanları, üzerine biberleri, ara ara sarımsakları koyalım. En üste domates ve onun üzerine kuşbaşı et ve kuyruk yağı koyalım. Fırına koymadan sıvı yağını tuz ile yemeğimizin üzerine gezdirelim. 180 derece fırında 40 dakika pişirelim. (Fırına göre süre uzayıp kısalabilir.) 40 dakikalık zamanda bir iki defa karıştıralım.



ASKER KURABİYESİ



MALZEMELER

1 paket (250 gr.) tereyağı/ margarin

1 su bardağından iki parmak eksik pudra şekeri (Elenmiş)

3 su bardağı elenmiş un (Yaklaşık olarak)

YAPILIŞI: Öncelikle yağ eritilip soğutulur. Hazırlanan yağ ve pudra şekeri robotun haznesine yerleştirilip krema kıvamına gelene kadar yaklaşık 5-6 dakika karıştırılır. Ne kadar çok çırpılırsa o kadar iyi olur. Unu bir kaba eleyelim. Ve kaşık kaşık dökerek bir taraftan diğer elimizle karıştırarak yedirelim. Şekil vererek, kurabiyeleri direkt soğuk fırına koyalım. 200 derece fırında beyaz kalacak şekilde yaklaşık 10-12 dakika pişirelim.