İdilika'nın Mutfağı'nda bugün iftarda Gümüşhane sofrasındayız. Türkiye'nin hemen her şehrinde olduğu gibi Gümüşhane'nin de kendine has yöresel lezzetleri bulunmaktadır. Sebze yemeğinden et yemeğine, salata çeşitlerinden tatlılarına kadar Gümüşhane, kendini diğer şehirlerden ayırmaktadır. Karadeniz Bölgesi'nde bulunan Gümüşhane, bulunduğu coğrafi şartlar itibariyle zengin bir mutfak kültürüne sahiptir. Bakalım sizin için seçtiğimiz Gümüşhane lezzetlerini beğenecek misiniz? Hayırlı iftarlar.



KATIKLI ÇORBA



MALZEMELER

1 su bardağı kuru fasulye

1 su bardağı buğday

1 su bardağı mısır

Bir büyük kase dolusu yoğurt

Tuz

Nane

YAPILIŞI: Geceden beklettiğiniz kuru fasulye, mısır yarması ve buğdayı düdüklü tencereye alın. Piştiğine emin olduğunuz zaman altını kapatıp bekletin. Başka bir tencerede bir dolu kase yoğurdu ayran yapıp tuzunu katın. Sonra pişirdiğiniz bakliyatları süzüp ayranın içine ilave edin. Naneyle süsleyip servis edebilirsiniz.









PÜF NOKTASI: Kuru fasulye, nohut gibi akşamdan ıslatmalık bakliyatlarınızın bekletme suyuna bir çay kaşığı karbonat eklerseniz daha çabuk pişer ama bu sefer düdüklüdeki pişme süresine çok daha dikkat etmeniz gerekir. 10 dakikada pişiyorsa siz 5 dakika sonra altını kapatın yoksa fena halde parçalanabilir.



EVELİK DOLMASI



MALZEMELER

1 kase un

1 çorba kaşığı tuz

2 çorba kaşığı tereyağı (eritilmiş)

Yarım kg. yoğurt

1.5 kg. evelik yaprağı

500 gr. bulgur

YAPILIŞI: Bir tencereye bulguru koyun, üzerine su ilave ederek bulgurlar yumuşayana kadar haşlayın. Haşlanan bulgura bir kase un ve bir çorba kaşığı tuz ilave ederek yoğurun. Daha önceden hazırlamış olduğunuz evelek yapraklarına bulgurlu harçtan koyarak dilediğiniz şekilde dolmalar sarın. Dolmaları bir tencereye dizin. Üzerine yeteri kadar su ilave ederek yumuşayıncaya kadar pişirin. Dolmalar piştikten sonra servis tabağına alın. Üzerine yoğurt dökün ve eritilmiş tereyağı gezdirin.



CEVİZLİ LOKMA TATLISI



MALZEMELER

1 tatlı kaşığı kuru maya

2 su bardağı su

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

1 su bardağı dövülmüş ceviz

Yaklasık 3 su bardağı un

ŞERBETİ İÇİN:

2 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

5-6 damla limon suyu

YAPILIŞI: Su ve şekeri, biraz koyu kıvamlı bir şerbet olana kadar kaynatın. İndirmeye yakın limon suyunu ekleyip bir taşım daha kaynatın ve soğumaya bırakın. Bir yoğurma kabının içine su, maya, şeker ve tuzu koyun, azar azar un ilave ederek yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru yarım saat mayalandırın. Daha sonra dövülmüş cevizi ekleyip yoğurun ve tekrar yarım saat daha mayalandırın. Bir tencereye iki-üç parmak kadar sıvı yağ koyun ve kızdırın. Hamuru elinize alın, yumruğunuzu sıkın ve çıkan hamuru tatlı kaşığı ilave alıp tavaya bırakın. Bir kevgirle devamlı karıştırarak lokmaları kızartın. Yağdan aldığınız lokma tatlılarını soğuk şerbete atın.