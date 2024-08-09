İdilika'nın Mutfağı'nda bugün yeşil mercimek ile yapılabilecek köftelere yer veriyorum. Vegan beslenmenin baş tacı olan mercimek ile alternatif köfte tariflerimi umarım beğenirsiniz.
MERCİMEK KÖFTESİ
MALZEMELER
2 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek
1 adet kuru soğan
10 yemek kaşığı un
1 adet yumurta
1 çay kaşığı kabartma tozu
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kırmızı pul biber
1 çay kaşığı kimyon
Maydanoz
Dereotu
Tuz
YAPILIŞI: Öncelikle haşlanmış yeşil mercimeği robotta çekelim. Ardından kuru soğanı, maydanozu ve dereotunu da robotta çekelim ve yoğurma kabımızın içerisine alalım. Baharatları, unu, yumurta ve kabartma tozunu da ekleyip yoğuralım. Köfte şekli verelim. Köftelerimizi kızgın yağda iki taraflı pembeleşinceye kadar kızartalım.
YEŞİL MERCİMEK MÜCVERİ
MALZEMELER
1 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek
2 adet yumurta
Yarım yeşil biber
Bol miktarda kıyılmış maydanoz, dereotu ve taze nane
4-5 adet taze soğan
1 çay kaşığı kimyon
Yarım çay kaşığı karabiber
2 yemek kaşığı un
1 çay kaşığı karbonat
2-3 çorba kaşığı zeytinyağı
Tuz
Az sıvı yağ
YAPILIŞI: Öncelikle mercimekleri ezin. Üzerine diğer bütün malzemeleri ekleyerek iyice karıştırın. Yeşillikleri mümkün olduğunca ince doğrayın. Az sıvı yağ koyduğunuz yapışmaz tavaya kaşık yardımı ile dökerek dilediğiniz boyutta köfteler yapıp, her iki tarafını da pişirin.
MERCİMEKLİ FALAFEL
MALZEMELER
2 su bardağı haşlanmış yeşil mercimek
1 adet orta boy kuru soğan
2-3 diş sarımsak
1 adet yumurta
2 yemek kaşığı un
1 çay kaşığı karbonat
Yarım demet maydanoz
1 tatlı kaşığı kimyon
1 tatlı kaşığı kişniş
1 tatlı kaşığı karabiber
1 çay kaşığı tuz
Sıvı yağ
YAPILIŞI: Haşlanmış mercimek, kuru soğan, sarımsak ve sapları ayıklanıp yıkanmış maydanozlar, rondodan geçirilir ve yoğurma kabına alınır. Üzerine 1 adet yumurta kırılır ve un, karbonat, kimyon, kişniş, karabiber ve tuz ilave edilerek iyice yoğurulur. 1 saat kadar buzdolabında bekletildikten sonra ceviz büyüklüğünde parçalar koparılarak yuvarlanır. Derin bir tavada bol kızgın sıvı yağ ile kızartılır