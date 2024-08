Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda Bartınlı bir hanımın sofrasına konuk oluyoruz. Bartın mutfağı ile ilgili olarak yapılan araştırmalarda tespit edilen 100'den fazla yemek çeşidi, yöre mutfağının zenginliğini açıkça ortaya koymaktadır. Ancak, kentleşme sürecinin beslenme kültürünü de değiştirdiği, geleneksel mutfağın hemen hemen unutulmaya yüz tuttuğu söylenebilir. Ayrıca Bartın'a özgü olmasa da Karadeniz mutfağının tipik özelliklerini taşıyan bazı yemekler Bartın mutfağında önemli bir yer tutmaktadır. Bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenirsiniz...



BARTIN MANTISI



MALZEMELER

HAMURU İÇİN:

1 kg. un

2 adet yumurta

Samire tuz

Su







HARCI İÇİN:

1 kg. kıyma

3 adet soğan

1 su bardağı pirinç

1 bağ maydanoz

Tuz

Karabiber

1 çay bardağı su

1 yemek kaşığı margarin

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Tavuk suyu

YAPILIŞI: Unu tepsiye yayın, ortasına bir çukur açıp yumurtayı ekledikten sonra yoğurmaya başlayın. Suyu iki-üç seferde içine yedirerek yoğurmaya devam edin. Hamur ele yapışmaz duruma geldikten sonra üzerini folyoyla kapatarak dinlenmeye bırakın. Bir tavaya sıvı yağı ve tereyağını koyun, tereyağı eriyince küp doğramış olduğunuz soğanları ekleyerek kavurun. Beş dakika sonra kıyma ve baharatları ekleyerek kavurmaya devam edin. Bu karışımın içine önce pirinçleri, sonra da suyu ilave edin. Karışım suyunu çektikten sonra ince doğradığınız maydanozları ekleyerek kenara alın. Dinlendirmeye bırakmış olduğunuz hamuru oklavayla açın, açarken yapışmaması için un kullanın. Açtığınız hamuru üçdört santim büyüklüğünde kareler halinde kesin. İçine hazırladığınız harçtan koyarak bohça şekli verin. Önceden yağ sürülmüş tepsiye mantılarınızı dizin. Önceden 180 dereceye getirilmiş fırınınızda 30-40 dakika arasında pişirin. (Mantıların dış yüzeyleri sertleşmelidir) Pişen mantıyı fırından çıkardıktan sonra, üzerine sıcak et suyu dökün. Başka bir tepsiyle üzerini kapatarak mantının et suyunu çekmesi için bekletin.



ÇÖVEN EKMEĞİ



MALZEMELER

1.5 kg. tam buğday unu

500 gr. mısır unu

1 adet yumurta

1 tatlı kaşığı zerdeçal

1 yemek kaşığı çörek otu

Yarım çay bardağı zeytinyağı

25 gr. ayçekirdeği içi

20 gr. ekşi maya

Tuz

YAPILIŞI: Tüm malzemeyi, yeterli su ilavesiyle yoğurun. Ne kadar uzun yoğurursanız mayalanma o kadar iyi olur. Hamurun üzerini temiz bir bezle kapatarak, hamur iki katına çıkana kadar bekleyin. Mayalanan hamuru yeniden yoğurarak havasını alın. Hamuru, yağlanmış tepsiye döşeyin. 100 derecede ısıtılan fırında pişirin.



PUMPUM ÇORBASI



MALZEMELER

1 su bardağı mısır unu

5 su bardağı su veya et suyu

2 dilim kavurma

Tuz

ÜZERİ İÇİN:

2 tatlı kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

YAPILIŞI: Tencereye 5 su bardağı ılık su veya et suyunu, mısır ununu ekleyip karıştırın. Kaynayana kadar karıştırın. Kavurmayı tavada 2-3 dakika kavurun. Kaynayıp koyulaşan çorbanın üzerine ekleyip karıştırın. Tuzla tatlandırın. Yaklaşık 4-5 dakika pişirin. Tereyağı ve pul biberi sos tenceresinde kızdırın. Hazırladığınız çorbanın üzerine gezdirin.