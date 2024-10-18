Herkese merhaba, İdilika'nın Mutfağı'nda bugün Mersin ilimize özgü imza niteliğinde olan muhteşem tatlılara yer veriyoruz.



TAŞ KADAYIF (YASSI KADAYIF)



MALZEMELER

ŞERBET İÇİN:

2.5 su bardağı su

2 su bardağı şeker

Çeyrek limon suyu







HAMUR İÇİN:

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı su

1.5 su bardağı un

1 tatlı kaşığı kuru maya

1 tatlı kaşığı şeker

1 çay kaşığı tuz

İçine koymak için ceviz

Kızartmak için sıvı yağ

YAPILIŞI: Öncelikle şerbeti yaparak başlıyoruz çünkü şerbetin soğuk olması gerekiyor. Şeker ve suyu aynı bardakla ölçerek tencereye koyuyoruz. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısıyoruz. 10 dakika kaynatıyoruz, sürenin sonunda çeyrek limonun suyunu sıkıp beş dakika daha kaynatıyoruz. Geçelim hamura... Sütü biraz ısıtıyoruz. Daha sonra çukur bir kaba alıp üzerine bir su bardağı su ekliyoruz. Ardından şeker, tuz, maya ekleyip karıştırıyoruz. Son olarak un ekliyoruz. Üzerini streç filmle örtüp mayalanması için bekliyoruz. Göz göz olunca hazır olmuş demektir. Mayalanan hamurdan birer yemek kaşığı alarak ısıtılmış teflon tafaya döküyoruz. Sadece alt kısmını pişiriyoruz. (Üstünü pişirmiyoruz) Alt kısım kızarıp üst kısmın hamurumsu rengi gidinceye kadar, hamur bitinceye dek aynı işlemi yapıyoruz. Hepsi piştikten sonra, pişmeyen tarafın içine ceviz koyup kapatıyoruz, kızdırılmış yağda tek tek kızartıyoruz ve soğuk şerbete atıyoruz.



KEREBİÇ



MALZEMELER

1 yumurta

125 gr. katı yağ

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı Dorbi kabartma tozu

1 paket vanilya

1 Türk kahvesi fincanı pudra şekeri

2 su bardağı un

2 yemek kaşığı irmik

İÇ MALZEME:

1 su bardağı iri kırılmış ceviz

3 yemek kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tarçın

Pudra şekeri

YAPILIŞI: Hamur için tüm malzemeleri yoğurma kabına alıp 5 dakika yoğuruyoruz. 15 dakika dinlendiriyoruz. İç olan ceviz, şeker ve tarçını karıştırıyoruz. Hamurdan ceviz gibi parçalar koparıyoruz. Kopardığımız parçayı içli köfte yapar gibi oyup, iç kısmını ceviz ile doldurup kapatıyoruz. Yuvarlayıp kerebiç kalıbına bastırıyoruz. Hazırladığımız kerebiçleri fırın tepsisine dizip 175 derece fırında hafiften kızarana kadar pişiriyoruz. Fırından çıkınca soğutup üzerine pudra şekeri serpiyoruz.



MERSİN USULÜ CEZERYE



MALZEMELER

6 adet havuç

1.5 su bardağı şeker

1 su bardağı su

1 su bardağı Hindistan cevizi

1 yemek kaşığı dolusu tereyağı

YAPILIŞI: Havuçlarımızı iyice yıkayarak soyuyoruz. Rendemizin ince tarafı ile rendeliyoruz. Cevizlerimizi hafif irilikte olacak şekilde kıyıyoruz. İçerisine yarım su bardağı su ilave ediyoruz. Yaklaşık 10 dakika tahta kaşık ile ezerek pişiriyoruz. Püreye yakın bir kıvam alan havuçlarımızın içerisine şeker ilave edip karıştırıyoruz. Ardından yarım bardak suyumuzu ekliyoruz. 3 yemek kaşığı suyumuzu bir kaba alıyoruz. Üzerine 3 yemek kaşığı nişastamızı ekleyerek eritiyoruz. Bu karışımı da karıştırarak havuçlu harcımıza döküyoruz. En son cevizlerimizi ekliyoruz. Harmanlıyoruz. Bu şekilde de 3-5 dakika arası pişiriyoruz. Cam fırın kabına, Hindistan cevizimizden yarım bardak kadarını serpiştiriyoruz. Havuçlu harcımızı yayıyoruz. Bu şekilde buzdolabında en az 3 saat dinlendiriyoruz. Dilimlemeden 5 dakika önce buzluğa koyuyoruz. İyice soğutuyoruz. Ardından buzluktan çıkartarak istediğimiz şekilde dilimliyoruz. Dilimlerimizi bu Hindistan cevizine buluyoruz.